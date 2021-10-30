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МИД заявил, что Москва защитит захваченных Украиной россиян в Донбассе
МИД заявил, что Москва защитит захваченных Украиной россиян в Донбассе - РИА Новости, 30.10.2021
МИД заявил, что Москва защитит захваченных Украиной россиян в Донбассе
Официальная Москва предпримет все возможные меры, чтобы защитить права россиян, в том числе в Донбассе. Соответствующее заявление содержится в комментарии... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T02:55
2021-10-30T03:22
в мире
украина
вооруженные силы украины
денис пушилин
мария захарова
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Официальная Москва предпримет все возможные меры, чтобы защитить права россиян, в том числе в Донбассе. Соответствующее заявление содержится в комментарии департамента информации и печати МИД по поводу сообщений об удержании в украинском плену граждан России, проживающих в селе Старомарьевка.Ведомство обратилось к партнерам по "нормандскому формату" и ОБСЕ с призывом оказать влияние на Киев и добиться того, чтобы насильственные действия против местных жителей прекратились.В министерстве указали, что на данный момент в селе присутствуют представители Международного Комитета Красного Креста и сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ведущие наблюдение за ситуацией с беспилотников. Местных жителей снабдили продуктами питания и предметами первой необходимости.Дальнейшая деградацияМосква не исключает дальнейшей деградации в Донбассе из-за действий Киева, украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня, заявила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова.Комментируя на брифинге наступательные действия украинских силовиков по направлению к селу Старомарьевка, дипломат заявила, что "в подобных условиях мы не можем исключать дальнейшей деградации ситуации".Захарова также отметила, что последние наступательные действия Киева в Донбассе являются тревожными событиями."Последние дни мы видим тревожное, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.Ситуация в СтаромарьевкеВо вторник полномочный представитель самопровозглашенной ДНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова сообщила, что ВСУ предприняли попытку захватить Старомарьевку. В среду глава ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию о захвате этого населенного пункта, подчеркнув, что он находился в серой зоне, но при этом был на обеспечении ДНР, а также фигурировал как один из вариантов для установления зоны разведения сил и средств.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211028/donbass-1756533148.html
https://ria.ru/20211028/ukraina-1756700902.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, денис пушилин, мария захарова, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр, россия
02:55 30.10.2021 (обновлено: 03:22 30.10.2021)
 
МИД заявил, что Москва защитит захваченных Украиной россиян в Донбассе

МИД РФ пообещал принять меры для защиты россиян, оказавшихся в украинском плену в Донбассе

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Официальная Москва предпримет все возможные меры, чтобы защитить права россиян, в том числе в Донбассе. Соответствующее заявление содержится в комментарии департамента информации и печати МИД по поводу сообщений об удержании в украинском плену граждан России, проживающих в селе Старомарьевка.
"Продолжаем следить за развитием обстановки", — добавили в министерстве.
Ведомство обратилось к партнерам по "нормандскому формату" и ОБСЕ с призывом оказать влияние на Киев и добиться того, чтобы насильственные действия против местных жителей прекратились.
В министерстве указали, что на данный момент в селе присутствуют представители Международного Комитета Красного Креста и сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ведущие наблюдение за ситуацией с беспилотников. Местных жителей снабдили продуктами питания и предметами первой необходимости.

Дальнейшая деградация

Москва не исключает дальнейшей деградации в Донбассе из-за действий Киева, украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня, заявила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова.
Комментируя на брифинге наступательные действия украинских силовиков по направлению к селу Старомарьевка, дипломат заявила, что "в подобных условиях мы не можем исключать дальнейшей деградации ситуации".
Захарова также отметила, что последние наступательные действия Киева в Донбассе являются тревожными событиями.
"Последние дни мы видим тревожное, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.
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Ситуация в Старомарьевке

Во вторник полномочный представитель самопровозглашенной ДНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова сообщила, что ВСУ предприняли попытку захватить Старомарьевку. В среду глава ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию о захвате этого населенного пункта, подчеркнув, что он находился в серой зоне, но при этом был на обеспечении ДНР, а также фигурировал как один из вариантов для установления зоны разведения сил и средств.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинМария ЗахароваНаталья НиконороваСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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