https://ria.ru/20211030/zaschita-1756966079.html

МИД заявил, что Москва защитит захваченных Украиной россиян в Донбассе

МИД заявил, что Москва защитит захваченных Украиной россиян в Донбассе - РИА Новости, 30.10.2021

МИД заявил, что Москва защитит захваченных Украиной россиян в Донбассе

Официальная Москва предпримет все возможные меры, чтобы защитить права россиян, в том числе в Донбассе. Соответствующее заявление содержится в комментарии... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T02:55

2021-10-30T02:55

2021-10-30T03:22

в мире

украина

вооруженные силы украины

денис пушилин

мария захарова

наталья никонорова

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Официальная Москва предпримет все возможные меры, чтобы защитить права россиян, в том числе в Донбассе. Соответствующее заявление содержится в комментарии департамента информации и печати МИД по поводу сообщений об удержании в украинском плену граждан России, проживающих в селе Старомарьевка.Ведомство обратилось к партнерам по "нормандскому формату" и ОБСЕ с призывом оказать влияние на Киев и добиться того, чтобы насильственные действия против местных жителей прекратились.В министерстве указали, что на данный момент в селе присутствуют представители Международного Комитета Красного Креста и сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ведущие наблюдение за ситуацией с беспилотников. Местных жителей снабдили продуктами питания и предметами первой необходимости.Дальнейшая деградацияМосква не исключает дальнейшей деградации в Донбассе из-за действий Киева, украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня, заявила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова.Комментируя на брифинге наступательные действия украинских силовиков по направлению к селу Старомарьевка, дипломат заявила, что "в подобных условиях мы не можем исключать дальнейшей деградации ситуации".Захарова также отметила, что последние наступательные действия Киева в Донбассе являются тревожными событиями."Последние дни мы видим тревожное, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.Ситуация в СтаромарьевкеВо вторник полномочный представитель самопровозглашенной ДНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова сообщила, что ВСУ предприняли попытку захватить Старомарьевку. В среду глава ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию о захвате этого населенного пункта, подчеркнув, что он находился в серой зоне, но при этом был на обеспечении ДНР, а также фигурировал как один из вариантов для установления зоны разведения сил и средств.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211028/donbass-1756533148.html

https://ria.ru/20211028/ukraina-1756700902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, денис пушилин, мария захарова, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр, россия