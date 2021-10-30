https://ria.ru/20211030/zaschita-1756963882.html

Как защитить смартфон от хакеров

Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных - РИА Новости, 30.10.2021

Как защитить смартфон от хакеров

Самое важное правило безопасности – использовать надежный пароль, который убережет ваши данные даже в случае потери устройства, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T03:18

2021-10-30T03:18

2021-10-30T03:18

технологии

денис кусков

telecom daily

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596506217_0:57:3008:1749_1920x0_80_0_0_40995d3675c1af4e1398b2c549aea57f.jpg

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Самое важное правило безопасности – использовать надежный пароль, который убережет ваши данные даже в случае потери устройства, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Также эксперт считает нелишней установку противовирусного программного обеспечения. Но даже при наличии системной защиты в смартфоне важно осторожное обращение с личными и банковскими данными. Так, не стоит хранить в телефоне фото своих банковских карт, а также пересылать их посредством мессенджеров или SMS, советует Кусков.Кроме того, нужно осторожно относиться и по возможности не открывать письма от незнакомых людей и не переходить по незнакомым ссылкам, добавил он.

https://ria.ru/20210615/virus-1736668957.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, денис кусков, telecom daily