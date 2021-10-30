https://ria.ru/20211030/zaschita-1756963882.html
Как защитить смартфон от хакеров
Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных - РИА Новости, 30.10.2021
Как защитить смартфон от хакеров
Самое важное правило безопасности – использовать надежный пароль, который убережет ваши данные даже в случае потери устройства, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T03:18
2021-10-30T03:18
2021-10-30T03:18
технологии
денис кусков
telecom daily
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Самое важное правило безопасности – использовать надежный пароль, который убережет ваши данные даже в случае потери устройства, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Также эксперт считает нелишней установку противовирусного программного обеспечения. Но даже при наличии системной защиты в смартфоне важно осторожное обращение с личными и банковскими данными. Так, не стоит хранить в телефоне фото своих банковских карт, а также пересылать их посредством мессенджеров или SMS, советует Кусков.Кроме того, нужно осторожно относиться и по возможности не открывать письма от незнакомых людей и не переходить по незнакомым ссылкам, добавил он.
https://ria.ru/20210615/virus-1736668957.html
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технологии, денис кусков, telecom daily
Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
Эксперт Кусков посоветовал использовать в смартфоне надежный пароль для защиты данных