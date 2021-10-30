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Как защитить смартфон от хакеров
Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных - РИА Новости, 30.10.2021
Как защитить смартфон от хакеров
Самое важное правило безопасности – использовать надежный пароль, который убережет ваши данные даже в случае потери устройства, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T03:18
2021-10-30T03:18
технологии
денис кусков
telecom daily
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Самое важное правило безопасности – использовать надежный пароль, который убережет ваши данные даже в случае потери устройства, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Также эксперт считает нелишней установку противовирусного программного обеспечения. Но даже при наличии системной защиты в смартфоне важно осторожное обращение с личными и банковскими данными. Так, не стоит хранить в телефоне фото своих банковских карт, а также пересылать их посредством мессенджеров или SMS, советует Кусков.Кроме того, нужно осторожно относиться и по возможности не открывать письма от незнакомых людей и не переходить по незнакомым ссылкам, добавил он.
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технологии, денис кусков, telecom daily
03:18 30.10.2021
 
Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных

Эксперт Кусков посоветовал использовать в смартфоне надежный пароль для защиты данных

© Depositphotos / OtaraevChermenСмартфоны на деревянном столе
Смартфоны на деревянном столе - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© Depositphotos / OtaraevChermen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Самое важное правило безопасности – использовать надежный пароль, который убережет ваши данные даже в случае потери устройства, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
Также эксперт считает нелишней установку противовирусного программного обеспечения. Но даже при наличии системной защиты в смартфоне важно осторожное обращение с личными и банковскими данными. Так, не стоит хранить в телефоне фото своих банковских карт, а также пересылать их посредством мессенджеров или SMS, советует Кусков.
Девушка с мобильный телефоном - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 08:00Наука
Как защитить смартфон от вирусов: правила кибербезопасности в 2021 году
Кроме того, нужно осторожно относиться и по возможности не открывать письма от незнакомых людей и не переходить по незнакомым ссылкам, добавил он.
 
ТехнологииДенис КусковTelecom daily
 
 
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