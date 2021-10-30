https://ria.ru/20211030/zakony-1756991686.html

Что изменится в жизни россиян в ноябре

Какие законы вступают в силу в ноябре - РИА Новости, 30.10.2021

Что изменится в жизни россиян в ноябре

С 1 ноября в России вступают в силу несколько новых законов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:21

2021-10-30T12:21

2021-10-30T14:58

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. С 1 ноября в России вступают в силу несколько новых законов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Оборот этилового спиртаОсобое внимание он обратил на поправки в сфере государственного регулирования оборота этилового спирта. В соответствии с ними производители алкоголя без добавления этилового спирта должны будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Реестр мощностей будет вести Росалкогольрегулирование. Исключение составили производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи."Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан", — написал Володин.Корпоративные SIM-картыДо 30 ноября организации и индивидуальные предприниматели должны передать данные о корпоративных номерах, а сотрудники — подтвердить их. В противном случае карты заблокируют.Обе процедуры доступны на сайте "Госуслуги".Обслуживание военной техникиС 23 ноября сервисное обслуживание вооружения и военной техники будет требовать лицензии.Исключение составят государственные контракты о сервисном обслуживании, заключенные до установленного срока.Оборот драгметалловС 1 ноября юридические лица, занимающиеся добычей драгоценных металлов параллельно с их извлечением или производством, смогут по желанию вносить в систему ГИИС ДМДК (Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота) данные о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся на спецучете и использующие драгметаллы в производственных, научных или культурных целях, смогут в добровольном порядке вносить информацию об их получении и расходовании.

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https://ria.ru/20210922/bankomat-1751223305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вячеслав володин, госдума рф