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Что изменится в жизни россиян в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре - РИА Новости, 30.10.2021
Что изменится в жизни россиян в ноябре
С 1 ноября в России вступают в силу несколько новых законов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T12:21
2021-10-30T14:58
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. С 1 ноября в России вступают в силу несколько новых законов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Оборот этилового спиртаОсобое внимание он обратил на поправки в сфере государственного регулирования оборота этилового спирта. В соответствии с ними производители алкоголя без добавления этилового спирта должны будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Реестр мощностей будет вести Росалкогольрегулирование. Исключение составили производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи."Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан", — написал Володин.Корпоративные SIM-картыДо 30 ноября организации и индивидуальные предприниматели должны передать данные о корпоративных номерах, а сотрудники — подтвердить их. В противном случае карты заблокируют.Обе процедуры доступны на сайте "Госуслуги".Обслуживание военной техникиС 23 ноября сервисное обслуживание вооружения и военной техники будет требовать лицензии.Исключение составят государственные контракты о сервисном обслуживании, заключенные до установленного срока.Оборот драгметалловС 1 ноября юридические лица, занимающиеся добычей драгоценных металлов параллельно с их извлечением или производством, смогут по желанию вносить в систему ГИИС ДМДК (Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота) данные о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся на спецучете и использующие драгметаллы в производственных, научных или культурных целях, смогут в добровольном порядке вносить информацию об их получении и расходовании.
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общество, вячеслав володин, госдума рф
12:21 30.10.2021 (обновлено: 14:58 30.10.2021)
 
Какие законы вступают в силу в ноябре

Спикер Госдумы Володин: в ноябре в силу вступают четыре новых закона

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц
Прохожие на одной из улиц - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. С 1 ноября в России вступают в силу несколько новых законов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Оборот этилового спирта

Особое внимание он обратил на поправки в сфере государственного регулирования оборота этилового спирта. В соответствии с ними производители алкоголя без добавления этилового спирта должны будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Реестр мощностей будет вести Росалкогольрегулирование. Исключение составили производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.
"Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан", — написал Володин.
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Корпоративные SIM-карты

До 30 ноября организации и индивидуальные предприниматели должны передать данные о корпоративных номерах, а сотрудники — подтвердить их. В противном случае карты заблокируют.
Обе процедуры доступны на сайте "Госуслуги".

Обслуживание военной техники

С 23 ноября сервисное обслуживание вооружения и военной техники будет требовать лицензии.
Исключение составят государственные контракты о сервисном обслуживании, заключенные до установленного срока.
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Оборот драгметаллов

С 1 ноября юридические лица, занимающиеся добычей драгоценных металлов параллельно с их извлечением или производством, смогут по желанию вносить в систему ГИИС ДМДК (Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота) данные о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.
Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся на спецучете и использующие драгметаллы в производственных, научных или культурных целях, смогут в добровольном порядке вносить информацию об их получении и расходовании.
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