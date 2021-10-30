https://ria.ru/20211030/zakony-1756991686.html
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре - РИА Новости, 30.10.2021
Что изменится в жизни россиян в ноябре
С 1 ноября в России вступают в силу несколько новых законов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T12:21
2021-10-30T12:21
2021-10-30T14:58
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. С 1 ноября в России вступают в силу несколько новых законов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Оборот этилового спиртаОсобое внимание он обратил на поправки в сфере государственного регулирования оборота этилового спирта. В соответствии с ними производители алкоголя без добавления этилового спирта должны будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Реестр мощностей будет вести Росалкогольрегулирование. Исключение составили производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи."Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан", — написал Володин.Корпоративные SIM-картыДо 30 ноября организации и индивидуальные предприниматели должны передать данные о корпоративных номерах, а сотрудники — подтвердить их. В противном случае карты заблокируют.Обе процедуры доступны на сайте "Госуслуги".Обслуживание военной техникиС 23 ноября сервисное обслуживание вооружения и военной техники будет требовать лицензии.Исключение составят государственные контракты о сервисном обслуживании, заключенные до установленного срока.Оборот драгметалловС 1 ноября юридические лица, занимающиеся добычей драгоценных металлов параллельно с их извлечением или производством, смогут по желанию вносить в систему ГИИС ДМДК (Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота) данные о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся на спецучете и использующие драгметаллы в производственных, научных или культурных целях, смогут в добровольном порядке вносить информацию об их получении и расходовании.
https://ria.ru/20211024/kurenie-1755997875.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
12:21 30.10.2021 (обновлено: 14:58 30.10.2021)
Какие законы вступают в силу в ноябре
Спикер Госдумы Володин: в ноябре в силу вступают четыре новых закона
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
С 1 ноября в России вступают в силу несколько новых законов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин
в своем Telegram-канале
.
Оборот этилового спирта
Особое внимание он обратил на поправки в сфере государственного регулирования оборота этилового спирта. В соответствии с ними производители алкоголя без добавления этилового спирта должны будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Реестр мощностей будет вести Росалкогольрегулирование. Исключение составили производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.
"Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан", — написал Володин.
Корпоративные SIM-карты
До 30 ноября организации и индивидуальные предприниматели должны передать данные о корпоративных номерах, а сотрудники — подтвердить их. В противном случае карты заблокируют.
Обе процедуры доступны на сайте "Госуслуги".
Обслуживание военной техники
С 23 ноября сервисное обслуживание вооружения и военной техники будет требовать лицензии.
Исключение составят государственные контракты о сервисном обслуживании, заключенные до установленного срока.
Оборот драгметаллов
С 1 ноября юридические лица, занимающиеся добычей драгоценных металлов параллельно с их извлечением или производством, смогут по желанию вносить в систему ГИИС ДМДК (Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота) данные о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.
Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся на спецучете и использующие драгметаллы в производственных, научных или культурных целях, смогут в добровольном порядке вносить информацию об их получении и расходовании.