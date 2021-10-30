https://ria.ru/20211030/yemen-1757025607.html

На юге Йемена рядом с аэропортом прогремел взрыв, есть жертвы

На юге Йемена рядом с аэропортом прогремел взрыв, есть жертвы - РИА Новости, 30.10.2021

На юге Йемена рядом с аэропортом прогремел взрыв, есть жертвы

Заминированный автомобиль взорвался рядом с международным аэропортом в Адене на юге Йемена, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T18:29

2021-10-30T18:29

2021-10-30T18:47

в мире

йемен

аден

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КАИР, 30 окт — РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался рядом с международным аэропортом в Адене на юге Йемена, сообщил РИА Новости осведомленный источник.ЧП произошло на въезде в аэропорт в управе Хормаскар на востоке города.По словам собеседника агентства, есть жертвы, но их точное количество установить пока не удается.

https://ria.ru/20210924/yemen-1751558207.html

йемен

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в мире, йемен, аден