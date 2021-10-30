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Немцы пришли в ужас от ядерного оружия у границ России
Немцы пришли в ужас от слов Ишингера о ядерном оружии у границ России - РИА Новости, 30.10.2021
Немцы пришли в ужас от ядерного оружия у границ России
Читатели немецкой газеты Die Zeit негативно отреагировали на заявление главы Мюнхенской конференции безопасности Вольфганга Ишингера об опасности отказа от... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T10:56
2021-10-30T18:29
в мире
иран
франция
нато
вольфганг ишингер
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit негативно отреагировали на заявление главы Мюнхенской конференции безопасности Вольфганга Ишингера об опасности отказа от размещения американского ядерного оружия на территории Германии.По мнению политика, это подтолкнет Польшу к ядерному сотрудничеству с США, что вызовет непредсказуемую реакцию России, граничащей с ней."У европейцев, которые действительно все еще думают, что могут выйти победителями из атомной войны, не все дома. Ужасная политика сдерживания России, в том числе и с помощью раскручивания гонки обычных вооружений, так же бессмысленна, как и опасна", — написал пользователь Parabel."Ишингер — все еще сторонник холодной войны до мозга костей. Это из него так и прет. У него те же представления о том, как нужно вести себя с Россией, что и в советские времена", — добавил другой читатель.Некоторые читатели отметили, что НАТО давно находится у российских границ под предлогом защиты от Ирана и появление ядерного оружия в Польше не сильно изменит ситуацию."Со Второй мировой войны немцы боятся прихода русских. Представим себе, что они действительно пришли и всего за пару дней обычным оружием одолели нашу мини-армию с ее никуда не годной экипировкой, захватив среди прочего и американскую авиабазу в Бюшеле. Интересно, как будут реагировать США?" — написал один из комментаторов.Некоторые читатели поддержали вывод ядерного оружия с территории страны."Я бы приветствовал вывод американских атомных бомб из Германии. Во время войны арсенал атомных бомб станет потенциальной целью для противника. По моему мнению, нельзя вообще размещать атомное оружие на территориях других государств, причем я бы распространил это правило на весь мир", — заметил HerbertS."То есть нам ради поляков нужно предложить себя в качестве цели для первого удара! С какой это стати? Поэтому я за то, чтобы эти штуки разместили вокруг Варшавы". Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что союзники США в Европе и Тихом океане выступили за сохранение Соединенными Штатами принципа упреждающего ядерного удара.Согласно данным газеты, к противникам пересмотра такой политики относятся Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия. Многие опасаются, что Байден рассматривает возможность перехода к принципу "единственной цели", при которой США смогут использовать ядерное оружие только при конкретных обстоятельствах. По мнению некоторых, этот принцип не повысит стабильность, а только "придаст смелости" Москве и Пекину.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211030/polsha-1756965409.html
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в мире, иран, франция, нато, вольфганг ишингер, россия
10:56 30.10.2021 (обновлено: 18:29 30.10.2021)
 
Немцы пришли в ужас от слов Ишингера о ядерном оружии у границ России

Читатели Die Zeit: у европейцев не все дома, если они думают о победе в атомной войне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер
Председатель ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit негативно отреагировали на заявление главы Мюнхенской конференции безопасности Вольфганга Ишингера об опасности отказа от размещения американского ядерного оружия на территории Германии.
По мнению политика, это подтолкнет Польшу к ядерному сотрудничеству с США, что вызовет непредсказуемую реакцию России, граничащей с ней.
"У европейцев, которые действительно все еще думают, что могут выйти победителями из атомной войны, не все дома. Ужасная политика сдерживания России, в том числе и с помощью раскручивания гонки обычных вооружений, так же бессмысленна, как и опасна", — написал пользователь Parabel.
"Ишингер — все еще сторонник холодной войны до мозга костей. Это из него так и прет. У него те же представления о том, как нужно вести себя с Россией, что и в советские времена", — добавил другой читатель.
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Некоторые читатели отметили, что НАТО давно находится у российских границ под предлогом защиты от Ирана и появление ядерного оружия в Польше не сильно изменит ситуацию.
"Со Второй мировой войны немцы боятся прихода русских. Представим себе, что они действительно пришли и всего за пару дней обычным оружием одолели нашу мини-армию с ее никуда не годной экипировкой, захватив среди прочего и американскую авиабазу в Бюшеле. Интересно, как будут реагировать США?" — написал один из комментаторов.
Некоторые читатели поддержали вывод ядерного оружия с территории страны.
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"Я бы приветствовал вывод американских атомных бомб из Германии. Во время войны арсенал атомных бомб станет потенциальной целью для противника. По моему мнению, нельзя вообще размещать атомное оружие на территориях других государств, причем я бы распространил это правило на весь мир", — заметил HerbertS.
"То есть нам ради поляков нужно предложить себя в качестве цели для первого удара! С какой это стати? Поэтому я за то, чтобы эти штуки разместили вокруг Варшавы".
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Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что союзники США в Европе и Тихом океане выступили за сохранение Соединенными Штатами принципа упреждающего ядерного удара.
Согласно данным газеты, к противникам пересмотра такой политики относятся Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия. Многие опасаются, что Байден рассматривает возможность перехода к принципу "единственной цели", при которой США смогут использовать ядерное оружие только при конкретных обстоятельствах. По мнению некоторых, этот принцип не повысит стабильность, а только "придаст смелости" Москве и Пекину.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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