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Британцы умоляют Путина "поставить Европу на место"
Британцы попросили Путина "поставить Европу на место" - РИА Новости, 30.10.2021
Британцы умоляют Путина "поставить Европу на место"
Читатели газеты Daily Express ярко отреагировали на статью газеты Bild о "внушающих беспокойство" тренировках российских летчиков по подвеске учебных бомб на... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T20:41
2021-10-30T20:41
европа
германия
великобритания
нато
газпром
bild
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели газеты Daily Express ярко отреагировали на статью газеты Bild о "внушающих беспокойство" тренировках российских летчиков по подвеске учебных бомб на военно-транспортные самолеты Ил-76. Пересказ немецкого материала был опубликован на сайте британской газеты.Автор Bild предположил, что российские военные устанавливают бомбы на транспортных самолетах в рамках подготовки "к неожиданному нападению". В тексте встречаются неточности относительно характеристик российских военных самолетов. А приглашенный эксперт объяснил, что такие мероприятия Россия "проводит уже некоторое время".Однако британские пользователи в комментариях назвали статью "антироссийской чушью"."Не в интересах Путина начинать войну в Европе. Ему это не нужно. А вообще стоит время от времени ставить ЕС на место, и не говорите, что им это не нужно", — написал один из пользователей."Ни в этом мире, ни в каком-либо другом Россия меньше всего заинтересована в нападении на Германию", — согласился другой комментатор."Все эти люди, мечтающие о том, что русские вторгнутся. Глупо. Россия скорее будет помогать нам исправлять тот беспорядок, что мы устроили в нашей экономике и обществе", — поделился еще один в ответ."Военные самолеты с оружием на них, а что дальше", — пошутил один из читателей."Зачем Путину беспокоиться о дорогостоящих войнах, если он может просто отключить электричество", — подчеркнул один из комментаторов.Такое мнение быстро набрало популярность среди пользователей."У нас нет ничего, что нужно России. Для них мы просто покупатели газа", — поддержали другие читатели."О чем, конечно, забыли сказать, так это о том, что несколько дней назад Путин дал указание "Газпрому" закачать в ЕС по трубопроводам больше природного газа, чем требуется по контракту, чтобы пополнить газовые хранилища. Так что газовый кризис в Европе отменяется благодаря ему", — заключили на сайте Daily Express.Российское минобороны на официальном сайте отметило, что во время сборов с экипажами были проведены теоретические и практические занятия по подвеске учебных бомб П-50Т и заряжании авиационной пушки ГШ-23, при этом особое внимание было уделено технике безопасности при выполнении практического бомбометания и выполнении стрельб.Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Москва наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российскими вооруженными силами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал при этом, что хотя Москва ни для кого не представляет угрозы, однако она не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.
https://ria.ru/20211028/pritsel-1756604275.html
https://ria.ru/20211028/konflikt-1756702177.html
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европа, германия, великобритания, нато, газпром, bild, россия
20:41 30.10.2021
 
Британцы попросили Путина "поставить Европу на место"

Читатели Daily Express: война с Германией не в интересах России

© AP Photo / Matthias RietschelСолдаты армии Бундесвера
Солдаты армии Бундесвера - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© AP Photo / Matthias Rietschel
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели газеты Daily Express ярко отреагировали на статью газеты Bild о "внушающих беспокойство" тренировках российских летчиков по подвеске учебных бомб на военно-транспортные самолеты Ил-76. Пересказ немецкого материала был опубликован на сайте британской газеты.
Автор Bild предположил, что российские военные устанавливают бомбы на транспортных самолетах в рамках подготовки "к неожиданному нападению". В тексте встречаются неточности относительно характеристик российских военных самолетов. А приглашенный эксперт объяснил, что такие мероприятия Россия "проводит уже некоторое время".
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Однако британские пользователи в комментариях назвали статью "антироссийской чушью".
"Не в интересах Путина начинать войну в Европе. Ему это не нужно. А вообще стоит время от времени ставить ЕС на место, и не говорите, что им это не нужно", — написал один из пользователей.
"Ни в этом мире, ни в каком-либо другом Россия меньше всего заинтересована в нападении на Германию", — согласился другой комментатор.
"Все эти люди, мечтающие о том, что русские вторгнутся. Глупо. Россия скорее будет помогать нам исправлять тот беспорядок, что мы устроили в нашей экономике и обществе", — поделился еще один в ответ.
"Военные самолеты с оружием на них, а что дальше", — пошутил один из читателей.
"Зачем Путину беспокоиться о дорогостоящих войнах, если он может просто отключить электричество", — подчеркнул один из комментаторов.
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Такое мнение быстро набрало популярность среди пользователей.
"У нас нет ничего, что нужно России. Для них мы просто покупатели газа", — поддержали другие читатели.
"О чем, конечно, забыли сказать, так это о том, что несколько дней назад Путин дал указание "Газпрому" закачать в ЕС по трубопроводам больше природного газа, чем требуется по контракту, чтобы пополнить газовые хранилища. Так что газовый кризис в Европе отменяется благодаря ему", — заключили на сайте Daily Express.
Российское минобороны на официальном сайте отметило, что во время сборов с экипажами были проведены теоретические и практические занятия по подвеске учебных бомб П-50Т и заряжании авиационной пушки ГШ-23, при этом особое внимание было уделено технике безопасности при выполнении практического бомбометания и выполнении стрельб.
Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Москва наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российскими вооруженными силами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал при этом, что хотя Москва ни для кого не представляет угрозы, однако она не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.
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ЕвропаГерманияВеликобританияНАТОГазпромBildРоссия
 
 
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