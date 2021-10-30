https://ria.ru/20211030/video-1756966944.html
YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына - РИА Новости, 30.10.2021
YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
Видеохостинг YouTube удалил видео президента Бразилии Жаира Болсонару, которое он разместил на канале своего сына Карлоса, сообщает новостной портал UOL. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T03:20
2021-10-30T03:20
2021-10-30T03:54
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 окт – РИА Новости. Видеохостинг YouTube удалил видео президента Бразилии Жаира Болсонару, которое он разместил на канале своего сына Карлоса, сообщает новостной портал UOL.В начале этой недели соцсети Facebook, Instagram и видеохостинг YouTube удалили видео, сделанное Болсонару, где он говорил о связи между вакцинами против коронавируса и ВИЧ. Следствием нарушения политики YouTube для бразильского президента стал недельный запрет на публикацию новых записей.Согласно правилам компании, запрещено публиковать контент пользователей, против которых введены ограничения."Канал Жаира Болсонару продолжает оставаться временно заблокированным", - приводит заявление компании портал.
https://ria.ru/20211020/obvinenie-1755477674.html
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в мире, технологии, youtube, facebook, жаир болсонару, коронавирус covid-19
03:20 30.10.2021 (обновлено: 03:54 30.10.2021)
YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
YouTube удалил трансляцию президента Бразилии Болсонару с канала его сына