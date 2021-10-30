https://ria.ru/20211030/video-1756966944.html

YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына

YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына - РИА Новости, 30.10.2021

YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына

Видеохостинг YouTube удалил видео президента Бразилии Жаира Болсонару, которое он разместил на канале своего сына Карлоса, сообщает новостной портал UOL. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T03:20

2021-10-30T03:20

2021-10-30T03:54

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 окт – РИА Новости. Видеохостинг YouTube удалил видео президента Бразилии Жаира Болсонару, которое он разместил на канале своего сына Карлоса, сообщает новостной портал UOL.В начале этой недели соцсети Facebook, Instagram и видеохостинг YouTube удалили видео, сделанное Болсонару, где он говорил о связи между вакцинами против коронавируса и ВИЧ. Следствием нарушения политики YouTube для бразильского президента стал недельный запрет на публикацию новых записей.Согласно правилам компании, запрещено публиковать контент пользователей, против которых введены ограничения."Канал Жаира Болсонару продолжает оставаться временно заблокированным", - приводит заявление компании портал.

https://ria.ru/20211020/obvinenie-1755477674.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, youtube, facebook, жаир болсонару, коронавирус covid-19