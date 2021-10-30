https://ria.ru/20211030/vaktsinatsiya-1757008798.html
Мурашко призвал ответственно относиться к вакцинации
Мурашко призвал ответственно относиться к вакцинации - РИА Новости, 30.10.2021
Мурашко призвал ответственно относиться к вакцинации
К вакцинации от коронавируса нужно подходить как к обязательной необходимости, ведь машину на техобслуживание ставите, а организм свой почему-то нет, заявил... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T15:45
2021-10-30T15:45
2021-10-30T15:57
распространение коронавируса
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михаил мурашко
коронавирус в россии
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ВЛАДИМИР, 30 окт — РИА Новости. К вакцинации от коронавируса нужно подходить как к обязательной необходимости, ведь машину на техобслуживание ставите, а организм свой почему-то нет, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Фраза — "не успел провакцинироваться" на сегодняшний день не аргумент, поэтому нужно подходить уже сегодня к этому вопросу как к обязательной необходимости. Машину на техобслуживание гоняем, а собственный организм не хотим защитить — это недопустимая вещь", — сказал Мурашко журналистам.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии
15:45 30.10.2021 (обновлено: 15:57 30.10.2021)
Мурашко призвал ответственно относиться к вакцинации
Мурашко: к вакцинации от коронавируса нужно подходить как к обязательной необходимости