https://ria.ru/20211030/vaktsinatsiya-1757008798.html

Мурашко призвал ответственно относиться к вакцинации

Мурашко призвал ответственно относиться к вакцинации - РИА Новости, 30.10.2021

Мурашко призвал ответственно относиться к вакцинации

К вакцинации от коронавируса нужно подходить как к обязательной необходимости, ведь машину на техобслуживание ставите, а организм свой почему-то нет, заявил... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T15:45

2021-10-30T15:45

2021-10-30T15:57

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коронавирус в россии

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ВЛАДИМИР, 30 окт — РИА Новости. К вакцинации от коронавируса нужно подходить как к обязательной необходимости, ведь машину на техобслуживание ставите, а организм свой почему-то нет, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Фраза — "не успел провакцинироваться" на сегодняшний день не аргумент, поэтому нужно подходить уже сегодня к этому вопросу как к обязательной необходимости. Машину на техобслуживание гоняем, а собственный организм не хотим защитить — это недопустимая вещь", — сказал Мурашко журналистам.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии