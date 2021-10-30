https://ria.ru/20211030/ulman-1757010120.html

Выражение лица переводчицы Байдена стало вирусным в соцсетях

Выражение лица переводчицы Байдена стало вирусным в соцсетях - РИА Новости, 30.10.2021

Выражение лица переводчицы Байдена стало вирусным в соцсетях

Фото и видео с переводчицей-синхронисткой Элизабеттой Савиньи Ульман, работающей в Белом доме, стали вирусными в интернете и социальных сетях. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T16:01

2021-10-30T16:01

2021-10-30T20:06

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РИМ, 30 окт — РИА Новости. Фото и видео с переводчицей-синхронисткой Элизабеттой Савиньи Ульман, работающей в Белом доме, стали вирусными в интернете и социальных сетях.В субботу именно ей пришлось участвовать в переводе длительной беседы в Ватикане между папой Франциском и президентом США Джо Байденом. Всем сразу бросилось в глаза, как эмоционально эта женщина относится к своей работе и переживает происходящие события. Необычно широкая улыбка Элизабетты во время перевода в Апостольском дворце вызвала множество шутливых комментариев.Однако когда пользователи интернета заинтересовались ее личностью, они обнаружили фото- и видеоматериалы, связанные с визитом президента Италии Серджо Маттареллы в США в октябре 2019 года. Оказалось, что во время его встречи в Овальном кабинете с тогдашним хозяином Белого дома Дональдом Трампом переводила тоже Савиньи Ульман. Но тогда выражение ее лица было совсем иным — озабоченным и даже ошеломленным. Так женщина реагировала на высказывания Трампа, а также на тот факт, что политик не давал ей необходимого времени для перевода.Впрочем, если сравнить фотографии папы Франциска во время его встречи с Трампом в Ватикане в мае 2017 года и в ходе вчерашней беседы с Байденом, разница будет столь же очевидной. В первом случае понтифик был значительно более сдержан, если не угрюм. Зато во время встречи с нынешним американским президентом он чувствовал себя явно более раскованно и заразительно смеялся.

https://ria.ru/20211003/sammit-1752881440.html

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Улыбка переводчицы-синхронистки Элизабетты Ульман в Апостольском дворце В субботу именно ей пришлось участвовать в переводе длительной беседы, которая состоялась в Ватикане между папой Франциском и президентом США Джо Байденом. Всем сразу бросилось в глаза, как эмоционально эта женщина относится к своей работе и переживает происходящие события. Необычно широкая улыбка Элизабетты во время перевода в Апостольском дворце вызвала множество юмористических комментариев. 2021-10-30T16:01 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, ватикан, джо байден