Украинский телеканал "НАШ" заявил о нападении радикалов на съемочную группу
Украинский телеканал "НАШ" заявил о нападении радикалов на съемочную группу в Сумах
© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
© Фото : Національна поліція України
КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Украинский телеканал "НАШ" заявил, что радикалы напали на съемочную группу в Сумах.
Как сообщается на сайте телеканала, радикалы начали толкать журналистов и попытались забрать камеру у оператора.
"Получил прямой удар в свое журналистское лицо, потому что я защищал оператора. Мы пытались построить диалог, за считанные минуты на центральную площадь пришло большое количество молодых людей. Полиции было недостаточно, но они пытались, они пытались сделать все по максимуму. Радикалов было около 100-150, я могу немного преувеличивать. Полиция диалога не может ничего сделать", - цитирует одного из пострадавших журналистов Максима Герасименко сайт телеканала.
По его словам, радикалы разгромили аппаратуру. "Полиция нам кричала: "Не провоцируйте! Не помогайте и отойдите!". Если моего коллегу избивают, как можно отходить?" - добавил он.
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