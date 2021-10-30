https://ria.ru/20211030/telekanal-1757027767.html

Украинский телеканал "НАШ" заявил о нападении радикалов на съемочную группу

Украинский телеканал "НАШ" заявил о нападении радикалов на съемочную группу - РИА Новости, 30.10.2021

Украинский телеканал "НАШ" заявил о нападении радикалов на съемочную группу

Украинский телеканал "НАШ" заявил, что радикалы напали на съемочную группу в Сумах. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T18:48

2021-10-30T18:48

2021-10-30T18:48

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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Украинский телеканал "НАШ" заявил, что радикалы напали на съемочную группу в Сумах.Как сообщается на сайте телеканала, радикалы начали толкать журналистов и попытались забрать камеру у оператора."Получил прямой удар в свое журналистское лицо, потому что я защищал оператора. Мы пытались построить диалог, за считанные минуты на центральную площадь пришло большое количество молодых людей. Полиции было недостаточно, но они пытались, они пытались сделать все по максимуму. Радикалов было около 100-150, я могу немного преувеличивать. Полиция диалога не может ничего сделать", - цитирует одного из пострадавших журналистов Максима Герасименко сайт телеканала.По его словам, радикалы разгромили аппаратуру. "Полиция нам кричала: "Не провоцируйте! Не помогайте и отойдите!". Если моего коллегу избивают, как можно отходить?" - добавил он.Нацсовет Украины по ТВ неоднократно штрафовал телеканалы "НАШ" и "Макси-ТВ" из-за высказываний оппозиционных политиков.Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что намерен попросить суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за высказываний, озвучиваемых в эфире. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич назвал давлением на свободу слова возможное аннулирование лицензии у телеканала.

https://ria.ru/20210717/ukraina-1741670623.html

https://ria.ru/20211028/ukraina-1756619673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, наши, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь