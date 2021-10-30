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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211030/surgut-1756997362.html
Избранный на второй срок глава Сургутского района Югры вступил в должность
Избранный на второй срок глава Сургутского района Югры вступил в должность - РИА Новости, 30.10.2021
Избранный на второй срок глава Сургутского района Югры вступил в должность
Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой, избранный накануне на второй срок, в субботу официально вступил в должность. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T13:28
2021-10-30T13:28
ханты-мансийский автономный округ
политика
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой, избранный накануне на второй срок, в субботу официально вступил в должность.В пятницу депутаты думы Сургутского района единогласно избрали главой муниципалитета Андрея Трубецкого.Как отметила зампредседателя Тюменской областной Думы Галина Резяпова, Трубецкому удалось за последние пять лет по сравнению с предыдущей пятилеткой построить в 5,5 раза больше жилья, объем капстроительства увеличился в два раза, дорожное строительство увеличилось в три раза, обеспеченность качественной питьевой водой увеличилась с 35% до 81%.В ходе церемонии инаугурации Андрей Трубецкой произнес присягу. Председатель думы Сургутского района Валентин Полторацкий вручил ему удостоверение главы муниципалитета. Как отметил глава района, в дальнейшем он планирует вновь сконцентрировать работу на переселении из аварийного жилья, строительстве школ и других социальных объектов, ремонте и строительстве дорог, а также благоустройстве поселений.
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политика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
13:28 30.10.2021
 
Избранный на второй срок глава Сургутского района Югры вступил в должность

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой официально вступил в должность

© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в фотобанкВиды города Сургут
Виды города Сургут - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой, избранный накануне на второй срок, в субботу официально вступил в должность.
В пятницу депутаты думы Сургутского района единогласно избрали главой муниципалитета Андрея Трубецкого.
"Хочу выразить благодарность всем жителям Сургутского района, депутатам, за то, что доверили второй раз возглавить самый крупный и большой район Югры. Надеюсь, что зайти на второй срок между Днем комсомола и Хэллоуином – это к удаче. Со своей стороны могу сказать, что работать будем честно, добросовестно, с полной отдачей, чтобы ни жители, ни депутаты, никто не пожалел о своем выборе", - сказал Трубецкой в ходе торжественной церемонии.
Как отметила зампредседателя Тюменской областной Думы Галина Резяпова, Трубецкому удалось за последние пять лет по сравнению с предыдущей пятилеткой построить в 5,5 раза больше жилья, объем капстроительства увеличился в два раза, дорожное строительство увеличилось в три раза, обеспеченность качественной питьевой водой увеличилась с 35% до 81%.
В ходе церемонии инаугурации Андрей Трубецкой произнес присягу. Председатель думы Сургутского района Валентин Полторацкий вручил ему удостоверение главы муниципалитета. Как отметил глава района, в дальнейшем он планирует вновь сконцентрировать работу на переселении из аварийного жилья, строительстве школ и других социальных объектов, ремонте и строительстве дорог, а также благоустройстве поселений.
"Нужно удержать ту же планку, а может, по возможности и превысить, которую сами же поставили. Работать будем много и честно, это факт", - подчеркнул Трубецкой.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 10:36Ханты-Мансийский Автономный Округ
Власти Сургутского района Югры выделят 210 миллионов рублей на ремонт дорог
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругПолитикаСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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