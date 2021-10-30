Избранный на второй срок глава Сургутского района Югры вступил в должность
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой официально вступил в должность
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой, избранный накануне на второй срок, в субботу официально вступил в должность.
В пятницу депутаты думы Сургутского района единогласно избрали главой муниципалитета Андрея Трубецкого.
"Хочу выразить благодарность всем жителям Сургутского района, депутатам, за то, что доверили второй раз возглавить самый крупный и большой район Югры. Надеюсь, что зайти на второй срок между Днем комсомола и Хэллоуином – это к удаче. Со своей стороны могу сказать, что работать будем честно, добросовестно, с полной отдачей, чтобы ни жители, ни депутаты, никто не пожалел о своем выборе", - сказал Трубецкой в ходе торжественной церемонии.
Как отметила зампредседателя Тюменской областной Думы Галина Резяпова, Трубецкому удалось за последние пять лет по сравнению с предыдущей пятилеткой построить в 5,5 раза больше жилья, объем капстроительства увеличился в два раза, дорожное строительство увеличилось в три раза, обеспеченность качественной питьевой водой увеличилась с 35% до 81%.
В ходе церемонии инаугурации Андрей Трубецкой произнес присягу. Председатель думы Сургутского района Валентин Полторацкий вручил ему удостоверение главы муниципалитета. Как отметил глава района, в дальнейшем он планирует вновь сконцентрировать работу на переселении из аварийного жилья, строительстве школ и других социальных объектов, ремонте и строительстве дорог, а также благоустройстве поселений.
"Нужно удержать ту же планку, а может, по возможности и превысить, которую сами же поставили. Работать будем много и честно, это факт", - подчеркнул Трубецкой.