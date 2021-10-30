https://ria.ru/20211030/surgut-1756997362.html

Избранный на второй срок глава Сургутского района Югры вступил в должность

Избранный на второй срок глава Сургутского района Югры вступил в должность - РИА Новости, 30.10.2021

Избранный на второй срок глава Сургутского района Югры вступил в должность

Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой, избранный накануне на второй срок, в субботу официально вступил в должность. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T13:28

2021-10-30T13:28

2021-10-30T13:28

ханты-мансийский автономный округ

политика

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой, избранный накануне на второй срок, в субботу официально вступил в должность.В пятницу депутаты думы Сургутского района единогласно избрали главой муниципалитета Андрея Трубецкого.Как отметила зампредседателя Тюменской областной Думы Галина Резяпова, Трубецкому удалось за последние пять лет по сравнению с предыдущей пятилеткой построить в 5,5 раза больше жилья, объем капстроительства увеличился в два раза, дорожное строительство увеличилось в три раза, обеспеченность качественной питьевой водой увеличилась с 35% до 81%.В ходе церемонии инаугурации Андрей Трубецкой произнес присягу. Председатель думы Сургутского района Валентин Полторацкий вручил ему удостоверение главы муниципалитета. Как отметил глава района, в дальнейшем он планирует вновь сконцентрировать работу на переселении из аварийного жилья, строительстве школ и других социальных объектов, ремонте и строительстве дорог, а также благоустройстве поселений.

https://ria.ru/20211028/dorogi-1756626381.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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политика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ