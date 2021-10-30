https://ria.ru/20211030/stavki-1756986905.html

В России подскочили ставки по ипотеке

РБК: российские банки повышают ставки по ипотеке - РИА Новости, 30.10.2021

В России подскочили ставки по ипотеке

Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке после ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. Об этом сообщил РКБ. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T11:38

2021-10-30T11:38

2021-10-30T11:38

общество

совкомбанк

альфа-банк

россельхозбанк

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке после ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. Об этом сообщил РКБ.В конце октября Россельхозбанк и Металлинвестбанк подняли эти показатели в среднем на 0,4 и 0,5 процентных пункта соответственно. МТС Банк планирует пересмотреть условия предоставления ипотечных продуктов в начале ноября, подняв ставки на 0,6 процентных пункта, пишет издание.Подобные изменения также коснутся Совкомбанка, Транскапиталбанка (ТКБ) и "Ак Барсы", уточняют источник РБК.В свою очередь, Абсолют Банк планирует поднять ставку на 0,5 процентных пункта к середине месяца.В Альфа-банке, по данным издания, пока не приняли итогового решения по этому вопросу.Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 7,5 % годовых и не исключил возможность последующего повышения в ближайшем будущем.

https://ria.ru/20211029/ipoteka-1756941308.html

https://realty.ria.ru/20211027/ipoteka-1756406856.html

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общество, совкомбанк, альфа-банк, россельхозбанк, центральный банк рф (цб рф)