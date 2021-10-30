https://ria.ru/20211030/sotrudnichestvo-1757003230.html

Россия выступила за недискриминационное сотрудничество во всех отраслях

Россия выступила за недискриминационное сотрудничество во всех отраслях - РИА Новости, 30.10.2021

Россия выступила за недискриминационное сотрудничество во всех отраслях

Россия выступает за недискриминационное сотрудничество во всех отраслях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T14:39

2021-10-30T14:39

2021-10-30T14:39

в мире

саммит g20

владимир путин

большая двадцатка

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия выступает за недискриминационное сотрудничество во всех отраслях, заявил президент России Владимир Путин."Залогом устойчивого и долгосрочного восстановления глобальной экономики, повышения уровня жизни и благосостояния населения является обеспечение условий для равноправного, недискриминационного сотрудничества всех стран и народов. В этом, как мы понимаем, и состоит ключевая задача G20 как форума ведущих экономик мира", - сказал Путин, выступая на саммите "Большой двадцатки".

https://ria.ru/20211030/forum-1756635930.html

россия

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2021

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в мире, саммит g20, владимир путин, большая двадцатка, россия