https://ria.ru/20211030/siriya-1757021140.html

Сирия осудила решение Турции о продлении срока присутствия армии в стране

Сирия осудила решение Турции о продлении срока присутствия армии в стране - РИА Новости, 30.10.2021

Сирия осудила решение Турции о продлении срока присутствия армии в стране

Дамаск осуждает решение парламента Турции о продлении нахождения турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии, подобные шаги угрожают стабильности в регионе,... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T17:54

2021-10-30T17:54

2021-10-30T17:58

в мире

сирия

турция

ирак

совет безопасности оон

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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Дамаск осуждает решение парламента Турции о продлении нахождения турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии, подобные шаги угрожают стабильности в регионе, сообщается в опубликованном в субботу заявлении МИД САР.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил о "переполненной чаше терпения" из-за последних "вылазок террористов" в Сирии, по его словам, Анкара в ближайшее время ликвидирует эту угрозу своими силами. Парламент Турции во вторник продлил на два года разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии. В МИД РФ на вопрос об отношении к возможной масштабной операции Турции в Сирии заявили, что любые военные приготовления должны учитывать суверенитет Сирии.В сирийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "политика президента Турции создает угрозу стабильности и безопасности в регионе и в мире в связи с продолжающимися нападениями на территории Сирии с нарушением резолюций СБ ООН".Согласно коммюнике, Сирия оставляет за собой право на ответные действия в рамках резолюций СБ ООН и международного законодательства для защиты собственного суверенитета.Источник в сирийской оппозиции сообщил в четверг РИА Новости, что Турция готовится к проведению двух военных операций на севере Сирии и в связи с этим перегруппировывает силы, сформированные из вооруженных бандформирований, и перебрасывает дополнительную технику и боеприпасы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211030/ataka-1756996370.html

сирия

турция

ирак

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в мире, сирия, турция, ирак, совет безопасности оон