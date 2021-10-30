Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211030/siriya-1756995322.html
В Сирии заявили о ракетной атаке со стороны Голанских высот
В Сирии заявили о ракетной атаке со стороны Голанских высот - РИА Новости, 30.10.2021
В Сирии заявили о ракетной атаке со стороны Голанских высот
Системы противовоздушной обороны САР отражают атаку со стороны Голанских высот, сообщает Сирийское государственное агентство телерадиовещания. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T13:07
2021-10-30T20:22
война в сирии
в мире
дамаск (город)
сирия
голанские высоты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575181916_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d206c286848fab61b3c3a6e3503a52f9.jpg
БЕЙРУТ, 30 окт — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны САР отражают атаку со стороны Голанских высот, сообщает Сирийское государственное агентство телерадиовещания.Ранее сирийские государственные СМИ сообщили, что в пригороде Дамаска слышны взрывы."Наши системы ПВО отражают атаку на пригород Дамаска со стороны оккупированных территорий (Голанских высот)", — пишет агентство.В заявлении командования армии САР говорится, что двое военнослужащих получили ранения в результате обстрела Израилем пригорода Дамаска."В районе 11:17 (время совпадает с московским) сегодня утром Израиль нанес удары ракетами класса "земля — земля" со стороны севера оккупированной Палестины по ряду объектов в пригороде Дамаска. Наши ПВО отразили атаки и сбили несколько ракет. В результате атаки ранения получили двое военнослужащих и нанесен материальный ущерб", — сказано в заявлении."Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", — сказали в пресс-службе израильской армии в ответ на запрос РИА Новости.
https://ria.ru/20211016/siriya-1754891111.html
дамаск (город)
сирия
голанские высоты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575181916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b01fca262192164f82bfb1478df8d22b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, дамаск (город), сирия, голанские высоты
13:07 30.10.2021 (обновлено: 20:22 30.10.2021)
 
В Сирии заявили о ракетной атаке со стороны Голанских высот

В Сирии двое военных получили ранения при ракетной атаке со стороны Голанских высот

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 30 окт — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны САР отражают атаку со стороны Голанских высот, сообщает Сирийское государственное агентство телерадиовещания.
Ранее сирийские государственные СМИ сообщили, что в пригороде Дамаска слышны взрывы.
"Наши системы ПВО отражают атаку на пригород Дамаска со стороны оккупированных территорий (Голанских высот)", — пишет агентство.
В заявлении командования армии САР говорится, что двое военнослужащих получили ранения в результате обстрела Израилем пригорода Дамаска.
"В районе 11:17 (время совпадает с московским) сегодня утром Израиль нанес удары ракетами класса "земля — земля" со стороны севера оккупированной Палестины по ряду объектов в пригороде Дамаска. Наши ПВО отразили атаки и сбили несколько ракет. В результате атаки ранения получили двое военнослужащих и нанесен материальный ущерб", — сказано в заявлении.
"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", — сказали в пресс-службе израильской армии в ответ на запрос РИА Новости.
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 23:18
Сирия обвинила Израиль в убийстве члена правительства
 
Война в СирииВ миреДамаск (город)СирияГоланские высоты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Специалист рассказала, кому лучше не употреблять финики
03:38В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек
03:31Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет
03:15Автолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГО
03:13Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью
03:07В ПФР объяснили, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице
03:04"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году
02:58"Полный провал НАТО": Пушков назвал угрозу для альянса из-за России
02:43"Россия набирает обороты": Порошенко испугался "русского реванша"
02:35Россиян предупредили об опасности популярной закуски
02:15Россиянам назвали способ защиты жилья от неправомерной продажи
02:15Россиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящего
02:10В Хургаде закрыли отель после отравления российских туристов
01:57Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в ЕС
01:15Психотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторов
00:40В Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании
00:06Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов
00:01В мире отмечают Хэллоуин - "праздник нечисти"
23:46Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в Хургаде
23:34СК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности
Лента новостейМолния
Специалист рассказала, кому лучше не употреблять финикиВ США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человекГинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитетАвтолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГОВрач рассказал, как справиться с метеозависимостьюВ ПФР объяснили, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году"Полный провал НАТО": Пушков назвал угрозу для альянса из-за России"Россия набирает обороты": Порошенко испугался "русского реванша"Россиян предупредили об опасности популярной закускиРоссиянам назвали способ защиты жилья от неправомерной продажиРоссиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящегоВ Хургаде закрыли отель после отравления российских туристовГинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в ЕСПсихотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторовВ Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержанииДействующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосовВ мире отмечают Хэллоуин - "праздник нечисти"Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в ХургадеСК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности