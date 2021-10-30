https://ria.ru/20211030/siriya-1756995322.html

В Сирии заявили о ракетной атаке со стороны Голанских высот

В Сирии заявили о ракетной атаке со стороны Голанских высот - РИА Новости, 30.10.2021

В Сирии заявили о ракетной атаке со стороны Голанских высот

Системы противовоздушной обороны САР отражают атаку со стороны Голанских высот, сообщает Сирийское государственное агентство телерадиовещания. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T13:07

2021-10-30T13:07

2021-10-30T20:22

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голанские высоты

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БЕЙРУТ, 30 окт — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны САР отражают атаку со стороны Голанских высот, сообщает Сирийское государственное агентство телерадиовещания.Ранее сирийские государственные СМИ сообщили, что в пригороде Дамаска слышны взрывы."Наши системы ПВО отражают атаку на пригород Дамаска со стороны оккупированных территорий (Голанских высот)", — пишет агентство.В заявлении командования армии САР говорится, что двое военнослужащих получили ранения в результате обстрела Израилем пригорода Дамаска."В районе 11:17 (время совпадает с московским) сегодня утром Израиль нанес удары ракетами класса "земля — земля" со стороны севера оккупированной Палестины по ряду объектов в пригороде Дамаска. Наши ПВО отразили атаки и сбили несколько ракет. В результате атаки ранения получили двое военнослужащих и нанесен материальный ущерб", — сказано в заявлении."Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", — сказали в пресс-службе израильской армии в ответ на запрос РИА Новости.

https://ria.ru/20211016/siriya-1754891111.html

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в мире, дамаск (город), сирия, голанские высоты