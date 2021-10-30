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Ученые придумали, как спасти 500-летний корабль короля Генриха VIII

Ученые придумали, как спасти 500-летний корабль короля Генриха VIII - РИА Новости, 30.10.2021

Ученые придумали, как спасти 500-летний корабль короля Генриха VIII

Ученые придумали, как спасти знаменитый корабль "Мэри Роуз", который в XVI веке был флагманом английского флота во время правления короля Генриха VIII, затонул... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T05:30

2021-10-30T05:30

2021-10-30T05:30

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ученые придумали, как спасти знаменитый корабль "Мэри Роуз", который в XVI веке был флагманом английского флота во время правления короля Генриха VIII, затонул и был поднят в 80-е годы XX века, сообщает LiveScience. Недавно группа исследователей под руководством Университета Шеффилд проанализировала образцы с "Мэри Роуз", изучив их с помощью сверхмощных рентгеновских лучей на атомно-молекулярном уровне. В результате ученые обнаружили следы жизнедеятельности вредоносных бактерий, представляющие собой наночастицы. Из-за них в структуре дерева образуются кислотные соединения, которые при взаимодействии с кислородом разрушают уникальный 500-летний корабль. Иными словами, он попросту гниет. Благодаря этой новой методике, которую применили ученые, они смогут не только определять точное местонахождение наночастиц в древесине "Мэри Роуз", но и оценивать их структуру. По ее словам, ранее ученые не могли получить столь подробное представление о том, что разрушает судно. Король Генрих VIII приказал построить "Мэри Роуз" в 1510 году. Тогда ему было всего 19 лет, и он только год как вступил на английский престол. В то время судно типа "каракка" было "ультрасовременным" укомплектованным военным кораблем. Флагман участвовал в двух войнах против Франции, прежде чем пошел ко дну Ла-Манша 19 июля 1545 года, по неизвестным до сих пор причинам. Вместе с ним затонула и команда, состоявшая из 500 человек. Несколько веков роскошное парусное судно томилось под толщей воды и ила, пока в 1971 году корабль не обнаружили дайверы у побережья острова Уайт. В течение последующего десятилетия более 500 водолазов и исследователей раскапывали судно и извлекали артефакты, вроде оружия, снаряжения и вещей экипажа. В 1982 году группа экспертов подняла уцелевшую часть корпуса корабля. Изучив останки "Мэри Роуз" и другие предметы, ученые получили ценную информацию о королевской династии Тюдоров, к которой относился Генрих VIII. Сейчас судно хранится в историческом музее, построенном для корабля и расположенном в Портсмуте (Англия).

https://ria.ru/20211004/raskopki-1752728595.html

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новости культуры, история, великобритания, шеффилд, франция, ла-манш