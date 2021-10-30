https://ria.ru/20211030/sevastopol-1756997755.html

В Севастополе назвали установку блокпостов экстренной мерой

В Севастополе назвали установку блокпостов экстренной мерой - РИА Новости, 30.10.2021

В Севастополе назвали установку блокпостов экстренной мерой

Установка блокпостов на границе в Севастополь для проверки сертификатов или QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, является... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T13:30

2021-10-30T13:30

2021-10-30T13:30

распространение коронавируса

севастополь

здоровье - общество

михаил развожаев

коронавирус в россии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Установка блокпостов на границе в Севастополь для проверки сертификатов или QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, является экстренной мерой по недопущению распространения коронавирусной инфекции, заявил заместитель директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.Блокпосты начали работать в Севастополе с 30 октября по 7 ноября. Они установлены на всех дорогах, ведущих в севастопольский регион, а также на железнодорожном вокзале. На пунктах контроля необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. Проводится термометрия. Требование распространяется как на туристов, так и на местных жителей, намеревающихся въехать в город или выехать из него. Исключение – экстренные случаи. В границах региона передвижение не ограничено. Мера вводится временно, на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в нерабочие дни и ввоза инфекции."Посты работают и контроль осуществляется за всеми въезжающими и выезжающими потоками. Приняты экстренные меры в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции", - сказал журналистам Краснокутский.Губернатор города Михаил Развожаев ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в Севастополе крайне тяжелая, вирус распространятся быстрыми темпами. Всего с начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 38 685 человек, выздоровели – 32 757 человек, 1339 умерли.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756990983.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, здоровье - общество, михаил развожаев, коронавирус в россии