В Севастополе назвали установку блокпостов экстренной мерой
Власти Севастополя назвали установку блокпостов для проверки QR-кодов экстренной мерой
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и дружинники проверяют наличие QR-кодов у граждан на блокпосту на въезде в Севастополь
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Установка блокпостов на границе в Севастополь для проверки сертификатов или QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, является экстренной мерой по недопущению распространения коронавирусной инфекции, заявил заместитель директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
Блокпосты начали работать в Севастополе с 30 октября по 7 ноября. Они установлены на всех дорогах, ведущих в севастопольский регион, а также на железнодорожном вокзале. На пунктах контроля необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. Проводится термометрия. Требование распространяется как на туристов, так и на местных жителей, намеревающихся въехать в город или выехать из него. Исключение – экстренные случаи. В границах региона передвижение не ограничено. Мера вводится временно, на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в нерабочие дни и ввоза инфекции.
"Посты работают и контроль осуществляется за всеми въезжающими и выезжающими потоками. Приняты экстренные меры в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции", - сказал журналистам Краснокутский.
Губернатор города Михаил Развожаев ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в Севастополе крайне тяжелая, вирус распространятся быстрыми темпами. Всего с начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 38 685 человек, выздоровели – 32 757 человек, 1339 умерли.