https://ria.ru/20211030/saakashvili-1757040451.html

Мать Саакашвили назвала дело против сына сфальсифицированным

Мать Саакашвили назвала дело против сына сфальсифицированным - РИА Новости, 30.10.2021

Мать Саакашвили назвала дело против сына сфальсифицированным

Мать экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили Гиули Аласания называет дела против сына... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T21:12

2021-10-30T21:12

2021-10-30T21:12

в мире

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михаил саакашвили

гиули аласания

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Мать экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили Гиули Аласания называет дела против сына сфальсифицированными и считает, что, если с ним что-то случится, это отразится на грузинских властях."Я даже не знаю, сколько их (уголовных дел против Саакашвили - ред.). Но все они состряпанные от начала до конца. Это было сделано специально, чтобы он не мог находиться здесь, в Грузии. Но ничего хорошего им (властям - ред.) это тоже не принесет. Если, не дай Бог, что-то случится с моим сыном, я считаю, будет плохо и для них. Для меня как матери, конечно, первый интерес - чтобы мой сын как-то выжил и был здоровым. Я очень волнуюсь. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказала Аласания в эфире телеканала "Украина 24".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211030/saakashvili-1756993729.html

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