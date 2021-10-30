https://ria.ru/20211030/saakashvili-1756977665.html
"Голодающий" Саакашвили выпивает по три литра лимонада, заявили в Грузии
"Голодающий" Саакашвили выпивает по три литра лимонада, заявили в Грузии - РИА Новости, 30.10.2021
"Голодающий" Саакашвили выпивает по три литра лимонада, заявили в Грузии
Голодовка заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является имитацией, он выпивает ежедневно три литра лимонада, заявил председатель партии... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T09:42
2021-10-30T09:42
2021-10-30T09:54
в мире
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Голодовка заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является имитацией, он выпивает ежедневно три литра лимонада, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе."Что касается имитированного голодания Саакашвили, по нашей информации, именно сегодня, в день голосования, Саакашвили планирует симулировать то, что ему якобы стало плохо, и таким образом вызвать эмоции у своих сторонников",- заявил Кобахидзе журналистам.По его словам, Саакашвили выпивает по три литра лимонада в день."Вся тюрьма смеется над тем, что Саакашвили пьет в день три литра лимонада",- добавил Кобахидзе.
https://ria.ru/20211029/saakashvili-1756922324.html
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в мире, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе
09:42 30.10.2021 (обновлено: 09:54 30.10.2021)
"Голодающий" Саакашвили выпивает по три литра лимонада, заявили в Грузии
Политик Кобахидзе: Саакашвили выпивает ежедневно три литра лимонада