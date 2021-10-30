В РПЦ оценили систему Face Pay, внедренную в московском метро
РПЦ: система Face Pay в московском метрополитене должна быть добровольной
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТурникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу, которую тестируют на Филевской линии Московского метрополитена
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Использование системы Face Pay в Московском метрополитене должно быть добровольным, для тех, кто не готов работать с ней, должны сохраняться альтернативные способы оплаты, сказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Пользование такими услугами должно носить добровольный характер. Если человек готов свое лицо подставить в качестве кредитной карточки, то ему, наверное, никто не должен это запрещать, но если человек не готов этого делать - должны сохраняться альтернативные формы оплаты. <...> Опасность здесь заключается в том, что данные отсюда могут куда-то утекать, что фотографии людей, которые находятся в некоем общем банке, могут стать доступны злоумышленникам. Поэтому рисков здесь есть, конечно, очень много", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Ранее на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того, чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Сделать это нужно заранее, за несколько часов до предполагаемого пользования сервисом. Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, и деньги за проезд автоматически списываются. Telegram-канал столичного департамента транспорта 16 октября сообщил, что около 25 тысяч человек уже подключились к сервису.
16 октября, 17:03В Москве уже около 25 тысяч человек подключились к системе Face Pay