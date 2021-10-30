https://ria.ru/20211030/rpts-1757020640.html

В РПЦ оценили систему Face Pay, внедренную в московском метро

В РПЦ оценили систему Face Pay, внедренную в московском метро - РИА Новости, 30.10.2021

В РПЦ оценили систему Face Pay, внедренную в московском метро

Использование системы Face Pay в Московском метрополитене должно быть добровольным, для тех, кто не готов работать с ней, должны сохраняться альтернативные... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T17:49

2021-10-30T17:49

2021-10-30T17:49

религия

общество

технологии

московский метрополитен

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Использование системы Face Pay в Московском метрополитене должно быть добровольным, для тех, кто не готов работать с ней, должны сохраняться альтернативные способы оплаты, сказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того, чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Сделать это нужно заранее, за несколько часов до предполагаемого пользования сервисом. Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, и деньги за проезд автоматически списываются. Telegram-канал столичного департамента транспорта 16 октября сообщил, что около 25 тысяч человек уже подключились к сервису.

https://ria.ru/20211016/moskva-1754867342.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, московский метрополитен, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, религия