https://ria.ru/20211030/restorany-1756984685.html

Сочинские рестораны начали работу по системе QR-кодов

Сочинские рестораны начали работу по системе QR-кодов - РИА Новости, 30.10.2021

Сочинские рестораны начали работу по системе QR-кодов

Сочинские рестораны, включая те, которые расположены на территории отелей, в субботу начали работу по системе QR-кодов. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T11:10

2021-10-30T11:10

2021-10-30T13:49

распространение коронавируса

краснодарский край

сочи

вениамин кондратьев

коронавирус в россии

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СОЧИ, 30 окт - РИА Новости. Сочинские рестораны, включая те, которые расположены на территории отелей, в субботу начали работу по системе QR-кодов.Как сообщает корреспондент РИА Новости, на входе в заведения стоит охрана либо хостес, которые проверяют наличие QR-кодов у гостей. В случае их отсутствия гостям отказывают в посещении ресторана.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что с 30 октября по 7 ноября доступ в развлекательные заведения Краснодарского края будет возможен по QR-коду, либо со справкой для переболевших коронавирусом, а массовые мероприятия вовсе приостановят."У нас обязательно посещение ресторана и зон общественного питания с QR-кодом... Если гости не предоставляют QR-код, к сожалению, бармен или официант имеют полное право отказать на предоставление услуги", - сказал агентству менеджер зоны ресепшн в одном из сочинских отелей крупной международной сети.Более того, как ранее сообщала пресс-служба администрации курорта, с 30 октября по 7 ноября все рестораны на территории Сочи будут работать с 6 утра и до 23 часов вечера. При этом, как отмечают сотрудники сочинских ресторанов и отелей, многие туристы заранее проинформированы о системе QR-кодов.

https://ria.ru/20211029/qr-kod-1756849259.html

краснодарский край

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, сочи, вениамин кондратьев, коронавирус в россии