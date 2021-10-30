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Секретные фотографии ремонта "самого дорогого самолета в мире"
В Сети появились кадры ремонта "самого дорогого самолета в мире" - РИА Новости, 30.10.2021
Секретные фотографии ремонта "самого дорогого самолета в мире"
В Сети появились кадры ремонта "самого дорогого самолета в мире" — американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Их опубликовало издание The Drive. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T17:08
2021-10-30T17:08
2021-10-30T18:06
в мире
сша
ввс сша
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Сети появились кадры ремонта "самого дорогого самолета в мире" — американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Их опубликовало издание The Drive.Как отмечает автор статьи Тайлер Рогоуэй, стоимость использования B-2 достигает 170 тысяч долларов за час полета. Особого внимания требует обшивка самолета, позволяющая бомбардировщику "скрываться от радаров".По словам Рогоуэя, полный техосмотр B-2 проводят раз в девять лет.Northrop B-2 Spirit — первый современный серийный тяжелый самолет со схемой "летающее крыло". Он предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия. Полеты начались в 1983 году, производство прекращено в 1999 году.
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ввс сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
17:08 30.10.2021 (обновлено: 18:06 30.10.2021)
В Сети появились кадры ремонта "самого дорогого самолета в мире"
The Drive опубликовал кадры ремонта "самого дорогого самолета в мире" B-2 Spirit
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
В Сети появились кадры ремонта "самого дорогого самолета в мире" — американского стратегического бомбардировщика B-2
Spirit. Их опубликовало издание The Drive
.
Как отмечает автор статьи Тайлер Рогоуэй, стоимость использования B-2 достигает 170 тысяч долларов за час полета. Особого внимания требует обшивка самолета, позволяющая бомбардировщику "скрываться от радаров".
По словам Рогоуэя, полный техосмотр B-2 проводят раз в девять лет.
Northrop B-2 Spirit — первый современный серийный тяжелый самолет со схемой "летающее крыло". Он предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия. Полеты начались в 1983 году, производство прекращено в 1999 году.