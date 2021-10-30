https://ria.ru/20211030/remont-1757016241.html

Секретные фотографии ремонта "самого дорогого самолета в мире"

В Сети появились кадры ремонта "самого дорогого самолета в мире" - РИА Новости, 30.10.2021

Секретные фотографии ремонта "самого дорогого самолета в мире"

В Сети появились кадры ремонта "самого дорогого самолета в мире" — американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Их опубликовало издание The Drive. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T17:08

2021-10-30T17:08

2021-10-30T18:06

в мире

сша

ввс сша

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Сети появились кадры ремонта "самого дорогого самолета в мире" — американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Их опубликовало издание The Drive.Как отмечает автор статьи Тайлер Рогоуэй, стоимость использования B-2 достигает 170 тысяч долларов за час полета. Особого внимания требует обшивка самолета, позволяющая бомбардировщику "скрываться от радаров".По словам Рогоуэя, полный техосмотр B-2 проводят раз в девять лет.Northrop B-2 Spirit — первый современный серийный тяжелый самолет со схемой "летающее крыло". Он предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия. Полеты начались в 1983 году, производство прекращено в 1999 году.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, ввс сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit)