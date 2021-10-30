https://ria.ru/20211030/pravitelstvo-1757004186.html

Правительство одобрило субсидии НКО и малому бизнесу из-за нерабочих дней

Правительство одобрило субсидии НКО и малому бизнесу из-за нерабочих дней - РИА Новости, 30.10.2021

Правительство одобрило субсидии НКО и малому бизнесу из-за нерабочих дней

Правительство России приняло распоряжение о предоставлении субсидий социально ориентированным НКО, а также малому и среднему бизнесу из-за нерабочих дней. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T14:50

2021-10-30T14:50

2021-10-30T14:50

экономика

владимир путин

правительство рф

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755199298_0:336:3041:2047_1920x0_80_0_0_bfa28a190908c1c0a968ed122f384d96.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство России приняло распоряжение о предоставлении субсидий социально ориентированным НКО, а также малому и среднему бизнесу из-за нерабочих дней.Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина о введении с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней. В этих условиях правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и осуществить прямые выплаты малому и среднему бизнесу в размере одного МРОТ на одного сотрудника.Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 25 октября, что правительство подготовило проект постановления о единовременной выплате для отраслей, наиболее пострадавших от новых коронавирусных ограничений. По его словам, единовременную выплату смогут получить предприятия малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированные некоммерческие организации – прежде всего, предприятия в области гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, а также культуры и досуга.Мишустин пояснил, что размер выплаты будет рассчитан исходя из одного МРОТ на занятого. Он выразил надежду, что такая помощь позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около 3 миллионов человек.

https://ria.ru/20211029/biznes-1756928485.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, правительство рф, михаил мишустин, россия