https://ria.ru/20211030/pozhar-1757011774.html

В Марий Эл двое детей и их родители погибли при пожаре в доме

В Марий Эл двое детей и их родители погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 30.10.2021

В Марий Эл двое детей и их родители погибли при пожаре в доме

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в сельском доме в Марий Эл, еще одного ребенка удалось спасти, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T16:25

2021-10-30T16:25

2021-10-30T16:25

происшествия

медведевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в сельском доме в Марий Эл, еще одного ребенка удалось спасти, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.Информация о пожаре в частном доме села Ежово Медведевского района поступила диспетчеру пожарно-спасательной службы 30 октября в 02.00. Заявитель сообщил, что горит открытым огнём жилой деревянный дом, в доме могут находиться люди. Следующие звонившие пояснили, что в доме проживает многодетная семья: муж, жена и трое несовершеннолетних детей."Позднее обнаружение пожара привело к неблагоприятному исходу событий. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был охвачен огнём. В результате пожара погибли 4 человека (мужчина, женщина и двое детей десяти и восьми лет), один ребёнок трёх лет пострадал. Малыш помещён в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Обстоятельства происшествия выясняются: на месте пожара работают сотрудники госпожнадзора и пожарной лаборатории. С родственниками погибших работают психологи регионального управления МЧС России.В свою очередь следственное правление СК РФ по Марий Эл сообщает, что по факту гибели детей и взрослых в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20211030/pozhar-1756976099.html

https://ria.ru/20211029/pozhar-1756887721.html

медведевский район

россия

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происшествия, медведевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия