https://ria.ru/20211030/pozhar-1756993897.html
В Чувашии четыре человека погибли при пожаре в доме
В Чувашии четыре человека погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 30.10.2021
В Чувашии четыре человека погибли при пожаре в доме
Двое мужчин и две женщины погибли при пожаре в сельском доме в Чувашии, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T12:51
2021-10-30T12:51
2021-10-30T12:51
происшествия
батыревский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Двое мужчин и две женщины погибли при пожаре в сельском доме в Чувашии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Возгорание в деревянном одноэтажном жилом доме в селе Алманчиково Батыревского района произошло в ночь на 30 октября. После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки тел четырех человек: 55-летнего хозяина жилища, и трех его знакомых - 47-летнего мужчины, его 40-летней супруги и еще одной 49-летней односельчанки. Строение полностью сгорело и восстановлению не подлежит."По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе в результате неосторожного обращения с огнем при курении. В этих целях назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, батыревский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Чувашии четыре человека погибли при пожаре в доме
В Чувашии двое мужчин и две женщины погибли при пожаре в сельском доме