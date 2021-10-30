https://ria.ru/20211030/pozhar-1756993897.html

В Чувашии четыре человека погибли при пожаре в доме

В Чувашии четыре человека погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 30.10.2021

В Чувашии четыре человека погибли при пожаре в доме

Двое мужчин и две женщины погибли при пожаре в сельском доме в Чувашии, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:51

2021-10-30T12:51

2021-10-30T12:51

происшествия

батыревский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Двое мужчин и две женщины погибли при пожаре в сельском доме в Чувашии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Возгорание в деревянном одноэтажном жилом доме в селе Алманчиково Батыревского района произошло в ночь на 30 октября. После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки тел четырех человек: 55-летнего хозяина жилища, и трех его знакомых - 47-летнего мужчины, его 40-летней супруги и еще одной 49-летней односельчанки. Строение полностью сгорело и восстановлению не подлежит."По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе в результате неосторожного обращения с огнем при курении. В этих целях назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20211029/pozhar-1756887721.html

батыревский район

россия

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происшествия, батыревский район, следственный комитет россии (ск рф), россия