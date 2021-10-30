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На Чукотке четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре
На Чукотке четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре - РИА Новости, 30.10.2021
На Чукотке четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре
Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме на Чукотке, прокуратура начала проверку, сообщается на сайте прокуратуры Чукотского АО. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T09:21
2021-10-30T09:21
2021-10-30T09:45
происшествия
чукотка
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме на Чукотке, прокуратура начала проверку, сообщается на сайте прокуратуры Чукотского АО."В селе Инчоун Чукотского района Чукотского автономного округа около 23 часов 40 минут 29 октября произошёл пожар в жилом доме, в котором погибли четверо несовершеннолетних детей, 2020, 2018, 2017 и 2015 годов рождения, и двое взрослых... Организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокурором округа", - говорится в сообщении.Добавляется, что причина пожара устанавливается, на место происшествия запланирован вылет прокурора района и представителей правоохранительных органов.
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происшествия, чукотка
09:21 30.10.2021 (обновлено: 09:45 30.10.2021)
На Чукотке четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре
Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме на Чукотке