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На Чукотке четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре

На Чукотке четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре - РИА Новости, 30.10.2021

На Чукотке четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре

Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме на Чукотке, прокуратура начала проверку, сообщается на сайте прокуратуры Чукотского АО. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T09:21

2021-10-30T09:21

2021-10-30T09:45

происшествия

чукотка

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме на Чукотке, прокуратура начала проверку, сообщается на сайте прокуратуры Чукотского АО."В селе Инчоун Чукотского района Чукотского автономного округа около 23 часов 40 минут 29 октября произошёл пожар в жилом доме, в котором погибли четверо несовершеннолетних детей, 2020, 2018, 2017 и 2015 годов рождения, и двое взрослых... Организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокурором округа", - говорится в сообщении.Добавляется, что причина пожара устанавливается, на место происшествия запланирован вылет прокурора района и представителей правоохранительных органов.

чукотка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, чукотка