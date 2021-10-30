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Замглавы Еврокомиссии подтвердил договоренность ЕС и США о пошлинах
Замглавы Еврокомиссии подтвердил договоренность ЕС и США о пошлинах - РИА Новости, 30.10.2021
Замглавы Еврокомиссии подтвердил договоренность ЕС и США о пошлинах
Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС и США условились об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T22:45
2021-10-30T22:45
сша
джо байден
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
дональд трамп
пошлины
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС и США условились об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий.Речь идет о пошлинах на импорт стали и алюминия из ЕС, которые администрация экс-президента США Дональда Трампа ввела в 2018 году. В ответ ЕС также ввел пошлины на ряд американских товаров. В субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом сообщило, что стороны достигли соглашения об урегулировании спора. Отмечалось, что пошлины не будут отменены полностью, но "некоторое количество европейской стали и алюминия будет разрешено ввозить в США без пошлин".Домбровскис подчеркнул, что о соглашении в воскресенье официально объявят председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и американский президент Джо Байден.
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сша, джо байден, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, дональд трамп, пошлины
22:45 30.10.2021
 
Замглавы Еврокомиссии подтвердил договоренность ЕС и США о пошлинах

Замглавы Еврокомиссии подтвердил договоренность ЕС и США о пошлинах на сталь и алюминий

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС и США условились об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий.
Речь идет о пошлинах на импорт стали и алюминия из ЕС, которые администрация экс-президента США Дональда Трампа ввела в 2018 году. В ответ ЕС также ввел пошлины на ряд американских товаров. В субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом сообщило, что стороны достигли соглашения об урегулировании спора. Отмечалось, что пошлины не будут отменены полностью, но "некоторое количество европейской стали и алюминия будет разрешено ввозить в США без пошлин".
"Мы договорились с США приостановить наш торговый спор по стали и алюминию", - написал Домбровскис в Twitter.
Домбровскис подчеркнул, что о соглашении в воскресенье официально объявят председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и американский президент Джо Байден.
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СШАДжо БайденВалдис ДомбровскисЕвросоюзЕврокомиссияДональд ТрампПошлины
 
 
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