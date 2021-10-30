https://ria.ru/20211030/poshliny-1757047515.html

Замглавы Еврокомиссии подтвердил договоренность ЕС и США о пошлинах

Замглавы Еврокомиссии подтвердил договоренность ЕС и США о пошлинах - РИА Новости, 30.10.2021

Замглавы Еврокомиссии подтвердил договоренность ЕС и США о пошлинах

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС и США условились об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T22:45

2021-10-30T22:45

2021-10-30T22:45

сша

джо байден

валдис домбровскис

евросоюз

еврокомиссия

дональд трамп

пошлины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС и США условились об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий.Речь идет о пошлинах на импорт стали и алюминия из ЕС, которые администрация экс-президента США Дональда Трампа ввела в 2018 году. В ответ ЕС также ввел пошлины на ряд американских товаров. В субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом сообщило, что стороны достигли соглашения об урегулировании спора. Отмечалось, что пошлины не будут отменены полностью, но "некоторое количество европейской стали и алюминия будет разрешено ввозить в США без пошлин".Домбровскис подчеркнул, что о соглашении в воскресенье официально объявят председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и американский президент Джо Байден.

https://ria.ru/20210909/prodlenie-1749419106.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джо байден, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, дональд трамп, пошлины