https://ria.ru/20211030/poshliny-1757047515.html
Замглавы Еврокомиссии подтвердил договоренность ЕС и США о пошлинах
Замглавы Еврокомиссии подтвердил договоренность ЕС и США о пошлинах - РИА Новости, 30.10.2021
Замглавы Еврокомиссии подтвердил договоренность ЕС и США о пошлинах
Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС и США условились об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T22:45
2021-10-30T22:45
2021-10-30T22:45
сша
джо байден
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
дональд трамп
пошлины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС и США условились об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий.Речь идет о пошлинах на импорт стали и алюминия из ЕС, которые администрация экс-президента США Дональда Трампа ввела в 2018 году. В ответ ЕС также ввел пошлины на ряд американских товаров. В субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом сообщило, что стороны достигли соглашения об урегулировании спора. Отмечалось, что пошлины не будут отменены полностью, но "некоторое количество европейской стали и алюминия будет разрешено ввозить в США без пошлин".Домбровскис подчеркнул, что о соглашении в воскресенье официально объявят председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и американский президент Джо Байден.
https://ria.ru/20210909/prodlenie-1749419106.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, дональд трамп, пошлины
Замглавы Еврокомиссии подтвердил договоренность ЕС и США о пошлинах
Замглавы Еврокомиссии подтвердил договоренность ЕС и США о пошлинах на сталь и алюминий