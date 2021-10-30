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США и ЕС договорились о пошлинах на сталь и алюминий
США и ЕС договорились о пошлинах на сталь и алюминий - РИА Новости, 30.10.2021
США и ЕС договорились о пошлинах на сталь и алюминий
США и ЕС достигли соглашения об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T21:34
2021-10-30T21:34
2021-10-30T21:46
сша
пошлины
дональд трамп
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США и ЕС достигли соглашения об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом.Речь идет о пошлинах на импорт стали и алюминия из ЕС, которые администрация экс-президента США Дональда Трампа ввела в 2018 году.Подчеркивается, что пошлины не будут отменены полностью, но "некоторое количество европейской стали и алюминия будет разрешено ввозить в США без пошлин".
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сша, пошлины, дональд трамп, джейк салливан
21:34 30.10.2021 (обновлено: 21:46 30.10.2021)
США и ЕС договорились о пошлинах на сталь и алюминий
В Белом доме заявили об урегулировании спора между США и ЕС о пошлинах на сталь и алюминий