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Новую станцию БКЛ "Терехово" подключили к электросетям в Москве
Новую станцию БКЛ "Терехово" подключили к электросетям в Москве - РИА Новости, 10.11.2021
Новую станцию БКЛ "Терехово" подключили к электросетям в Москве
Новую станцию Большой кольцевой линии "Терехово" на северо-западе Москвы подключили к электросетям, ее планируется открыть в конце года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2021
2021-10-30T10:00
2021-11-10T18:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Новую станцию Большой кольцевой линии "Терехово" на северо-западе Москвы подключили к электросетям, ее планируется открыть в конце года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы."Московские энергетики завершили техприсоединение станции "Терехово" Большой кольцевой линии метро в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы. Для электроснабжения нового транспортного объекта специалисты проложили кабельные линии напряжением 20 кВ общей протяженностью более километра", - говорится в сообщении.Отмечается, что сети 20 кВ отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии. Проект реализует АО "Объединенная энергетическая компания".Станция "Терехово" станет ключевым транспортным узлом для реализации программы по освоению Мнёвниковской поймы, где строятся новые жилые кварталы и уникальные спортивные объекты. Станцию планируется открыть до конца года, говорится в материале.
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москва, городское хозяйство москвы
10:00 30.10.2021 (обновлено: 18:28 10.11.2021)
 

Новую станцию БКЛ "Терехово" подключили к электросетям в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабочие на строительстве станции метро "Терехово" Московского метрополитена на западном участке Большой кольцевой линии
Рабочие на строительстве станции метро Терехово Московского метрополитена на западном участке Большой кольцевой линии - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Новую станцию Большой кольцевой линии "Терехово" на северо-западе Москвы подключили к электросетям, ее планируется открыть в конце года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
"Московские энергетики завершили техприсоединение станции "Терехово" Большой кольцевой линии метро в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы. Для электроснабжения нового транспортного объекта специалисты проложили кабельные линии напряжением 20 кВ общей протяженностью более километра", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сети 20 кВ отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии. Проект реализует АО "Объединенная энергетическая компания".
Станция "Терехово" станет ключевым транспортным узлом для реализации программы по освоению Мнёвниковской поймы, где строятся новые жилые кварталы и уникальные спортивные объекты. Станцию планируется открыть до конца года, говорится в материале.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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