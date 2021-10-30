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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211030/oblysenie-1756970259.html
Облысение смогли объяснить
Ученые нашли причину облысения - РИА Новости, 30.10.2021
Облысение смогли объяснить
Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго объяснили, почему возникает облысение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T06:09
2021-10-30T06:09
наука
чикаго
северо-западный университет
весь мир
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго объяснили, почему возникает облысение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.В ходе экспериментов на мышах ученые установили что, когда волосяные стволовые клетки стареют, то становятся менее липкими, покидают специальные места в фолликуле и выходят в дерму. Вне своей деликатной микросреды они, как правило, не могут выжить."В результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос. Это приводит к истончению волоса и постепенному облысению", - говорится в публикации.О таком механизме облысения ученые сообщают впервые. Авторы исследования надеются, что их открытие поможет побороть облысение у людей, так как фолликулы мышей схожи с человеческими.Ранее стало известно, что многие люди, переболевшие COVID-19, сталкиваются с интенсивным выпадением волос. Чтобы остановить процесс, нужно обратиться к специалисту, который поставит точный диагноз, выяснит, каких элементов не хватает организму, а потом назначит полноценное лечение.Алопеция (облысение) - патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определенных областях головы или туловища. К наиболее распространённым видам алопеции относится андрогенетическая, диффузная или симптоматическая, очаговая или гнездная, рубцовая.
https://ria.ru/20210331/volosy-1603663565.html
чикаго
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чикаго, северо-западный университет, весь мир
06:09 30.10.2021
 
Ученые нашли причину облысения

Ученые из США выяснили, что облысение вызвано старением стволовых клеток

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛысый мужчина
Лысый мужчина - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго объяснили, почему возникает облысение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.
В ходе экспериментов на мышах ученые установили что, когда волосяные стволовые клетки стареют, то становятся менее липкими, покидают специальные места в фолликуле и выходят в дерму. Вне своей деликатной микросреды они, как правило, не могут выжить.
"В результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос. Это приводит к истончению волоса и постепенному облысению", - говорится в публикации.
О таком механизме облысения ученые сообщают впервые. Авторы исследования надеются, что их открытие поможет побороть облысение у людей, так как фолликулы мышей схожи с человеческими.
Возрастное облысение - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 18:00Наука
Ученые объяснили, с чем связано выпадение волос при стрессе
Ранее стало известно, что многие люди, переболевшие COVID-19, сталкиваются с интенсивным выпадением волос. Чтобы остановить процесс, нужно обратиться к специалисту, который поставит точный диагноз, выяснит, каких элементов не хватает организму, а потом назначит полноценное лечение.
Алопеция (облысение) - патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определенных областях головы или туловища. К наиболее распространённым видам алопеции относится андрогенетическая, диффузная или симптоматическая, очаговая или гнездная, рубцовая.
 
НаукаЧикагоСеверо-Западный университетВесь мир
 
 
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