https://ria.ru/20211030/oblysenie-1756970259.html

Облысение смогли объяснить

Ученые нашли причину облысения - РИА Новости, 30.10.2021

Облысение смогли объяснить

Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго объяснили, почему возникает облысение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T06:09

2021-10-30T06:09

2021-10-30T06:09

наука

чикаго

северо-западный университет

весь мир

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго объяснили, почему возникает облысение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.В ходе экспериментов на мышах ученые установили что, когда волосяные стволовые клетки стареют, то становятся менее липкими, покидают специальные места в фолликуле и выходят в дерму. Вне своей деликатной микросреды они, как правило, не могут выжить."В результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос. Это приводит к истончению волоса и постепенному облысению", - говорится в публикации.О таком механизме облысения ученые сообщают впервые. Авторы исследования надеются, что их открытие поможет побороть облысение у людей, так как фолликулы мышей схожи с человеческими.Ранее стало известно, что многие люди, переболевшие COVID-19, сталкиваются с интенсивным выпадением волос. Чтобы остановить процесс, нужно обратиться к специалисту, который поставит точный диагноз, выяснит, каких элементов не хватает организму, а потом назначит полноценное лечение.Алопеция (облысение) - патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определенных областях головы или туловища. К наиболее распространённым видам алопеции относится андрогенетическая, диффузная или симптоматическая, очаговая или гнездная, рубцовая.

https://ria.ru/20210331/volosy-1603663565.html

чикаго

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чикаго, северо-западный университет, весь мир