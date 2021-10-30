https://ria.ru/20211030/oblysenie-1756970259.html
Облысение смогли объяснить
Ученые нашли причину облысения - РИА Новости, 30.10.2021
Облысение смогли объяснить
Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго объяснили, почему возникает облысение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T06:09
2021-10-30T06:09
2021-10-30T06:09
наука
чикаго
северо-западный университет
весь мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105395/95/1053959594_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3ab20956a577f6a097511083c1d77cc7.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго объяснили, почему возникает облысение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.В ходе экспериментов на мышах ученые установили что, когда волосяные стволовые клетки стареют, то становятся менее липкими, покидают специальные места в фолликуле и выходят в дерму. Вне своей деликатной микросреды они, как правило, не могут выжить."В результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос. Это приводит к истончению волоса и постепенному облысению", - говорится в публикации.О таком механизме облысения ученые сообщают впервые. Авторы исследования надеются, что их открытие поможет побороть облысение у людей, так как фолликулы мышей схожи с человеческими.Ранее стало известно, что многие люди, переболевшие COVID-19, сталкиваются с интенсивным выпадением волос. Чтобы остановить процесс, нужно обратиться к специалисту, который поставит точный диагноз, выяснит, каких элементов не хватает организму, а потом назначит полноценное лечение.Алопеция (облысение) - патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определенных областях головы или туловища. К наиболее распространённым видам алопеции относится андрогенетическая, диффузная или симптоматическая, очаговая или гнездная, рубцовая.
https://ria.ru/20210331/volosy-1603663565.html
чикаго
весь мир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105395/95/1053959594_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5feb299301d2026630db8e0bc3f2518c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чикаго, северо-западный университет, весь мир
Ученые нашли причину облысения
Ученые из США выяснили, что облысение вызвано старением стволовых клеток
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Ученые из Северо-Западного университета
в Чикаго
объяснили, почему возникает облысение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging
.
В ходе экспериментов на мышах ученые установили что, когда волосяные стволовые клетки стареют, то становятся менее липкими, покидают специальные места в фолликуле и выходят в дерму. Вне своей деликатной микросреды они, как правило, не могут выжить.
"В результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос. Это приводит к истончению волоса и постепенному облысению", - говорится в публикации.
О таком механизме облысения ученые сообщают впервые. Авторы исследования надеются, что их открытие поможет побороть облысение у людей, так как фолликулы мышей схожи с человеческими.
Ранее стало известно, что многие люди, переболевшие COVID-19, сталкиваются с интенсивным выпадением волос. Чтобы остановить процесс, нужно обратиться к специалисту, который поставит точный диагноз, выяснит, каких элементов не хватает организму, а потом назначит полноценное лечение.
Алопеция (облысение) - патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определенных областях головы или туловища. К наиболее распространённым видам алопеции относится андрогенетическая, диффузная или симптоматическая, очаговая или гнездная, рубцовая.