https://ria.ru/20211030/nasa-1757003840.html

НАСА и SpaceX перенесли запуск миссии Crew-3 на МКС

НАСА и SpaceX перенесли запуск миссии Crew-3 на МКС - РИА Новости, 30.10.2021

НАСА и SpaceX перенесли запуск миссии Crew-3 на МКС

Запуск миссии Crew-3 НАСА и SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) перенесен на 3 ноября из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает НАСА. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T14:48

2021-10-30T14:48

2021-10-30T14:48

spacex

наса

космос - риа наука

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_3:0:1918:1077_1920x0_80_0_0_e0a003cf5f2dfa237a24443c06a10cec.jpg

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Запуск миссии Crew-3 НАСА и SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) перенесен на 3 ноября из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает НАСА.Ранее запуск планировался на 31 октября. Экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon уже прибыл на космодром на мысе Канаверал (Флорида) для завершения подготовки к старту на Международную космическую станцию.Ожидается, что погодные условия улучшатся к 3 ноября.Экипаж Crew-3 был сформирован в мае, в него вошли ветеран космических полетов астронавт НАСА Том Маршберн, дебютанты космических полетов Раджа Чари и Кайла Бэррон, а также астронавт из Германии Маттиас Маурер. Планируется, что экипаж проведет на МКС около шести месяцев.Экипаж Crew Dragon, командиром которого является Раджа Чари, назвал свою миссию "Выносливость" (Endurance). Как рассказала ранее на брифинге представитель компании SpaceX, которой принадлежит корабль, это первый полет для капсулы Crew Dragon и второй старт для возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использоваться в этом полете.

https://ria.ru/20210830/skafandr-1747854528.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

spacex, наса, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс)