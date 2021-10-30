https://ria.ru/20211030/nasa-1757003840.html
НАСА и SpaceX перенесли запуск миссии Crew-3 на МКС
НАСА и SpaceX перенесли запуск миссии Crew-3 на МКС - РИА Новости, 30.10.2021
НАСА и SpaceX перенесли запуск миссии Crew-3 на МКС
Запуск миссии Crew-3 НАСА и SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) перенесен на 3 ноября из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает НАСА. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T14:48
2021-10-30T14:48
2021-10-30T14:48
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наса
космос - риа наука
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Запуск миссии Crew-3 НАСА и SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) перенесен на 3 ноября из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает НАСА.Ранее запуск планировался на 31 октября. Экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon уже прибыл на космодром на мысе Канаверал (Флорида) для завершения подготовки к старту на Международную космическую станцию.Ожидается, что погодные условия улучшатся к 3 ноября.Экипаж Crew-3 был сформирован в мае, в него вошли ветеран космических полетов астронавт НАСА Том Маршберн, дебютанты космических полетов Раджа Чари и Кайла Бэррон, а также астронавт из Германии Маттиас Маурер. Планируется, что экипаж проведет на МКС около шести месяцев.Экипаж Crew Dragon, командиром которого является Раджа Чари, назвал свою миссию "Выносливость" (Endurance). Как рассказала ранее на брифинге представитель компании SpaceX, которой принадлежит корабль, это первый полет для капсулы Crew Dragon и второй старт для возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использоваться в этом полете.
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spacex, наса, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс)
НАСА и SpaceX перенесли запуск миссии Crew-3 на МКС
НАСА и SpaceX перенесли запуск миссии Crew-3 на МКС на 3 ноября из-за погоды
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости.
Запуск миссии Crew-3 НАСА и SpaceX
на Международную космическую станцию
(МКС) перенесен на 3 ноября из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает НАСА
.
Ранее запуск планировался на 31 октября. Экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon
уже прибыл на космодром на мысе Канаверал
(Флорида
) для завершения подготовки к старту на Международную космическую станцию.
"НАСА и SpaceX в настоящее время планируют запустить Crew-3 на Международную космическую станцию в среду 3 ноября в 1.10 по времени EDT (8.10 мск) из-за большой штормовой системы", - говорится в заявлении на сайте НАСА.
Ожидается, что погодные условия улучшатся к 3 ноября.
Экипаж Crew-3 был сформирован в мае, в него вошли ветеран космических полетов астронавт НАСА Том Маршберн, дебютанты космических полетов Раджа Чари и Кайла Бэррон, а также астронавт из Германии Маттиас Маурер. Планируется, что экипаж проведет на МКС около шести месяцев.
Экипаж Crew Dragon, командиром которого является Раджа Чари, назвал свою миссию "Выносливость" (Endurance). Как рассказала ранее на брифинге представитель компании SpaceX, которой принадлежит корабль, это первый полет для капсулы Crew Dragon и второй старт для возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использоваться в этом полете.