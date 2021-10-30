https://ria.ru/20211030/moldaviya-1756993180.html

Молдавия и "Газпром" проведут аудит долга "Молдовагаза" в 2022 году

Молдавия и "Газпром" проведут аудит долга "Молдовагаза" в 2022 году - РИА Новости, 30.10.2021

Молдавия и "Газпром" проведут аудит долга "Молдовагаза" в 2022 году

Молдавия и "Газпром" намерены провести аудит долга компании "Молдовагаз" в 2022 году, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:41

2021-10-30T12:41

2021-10-30T12:41

экономика

природный газ

молдавия

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Молдавия и "Газпром" намерены провести аудит долга компании "Молдовагаз" в 2022 году, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.Ранее Спыну заявил, что власти страны хотят провести независимый аудит, чтобы подтвердить наличие долга перед "Газпромом". Речь идет о задолженности в размере 700 миллионов долларов.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе. 29 октября "Газпром" и Молдавия договорились о продлении контракта на пять лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/moldaviya-1756861252.html

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экономика, природный газ, молдавия, газпром, молдовагаз