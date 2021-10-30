https://ria.ru/20211030/merkel-1756995454.html

Меркель рассказала, что в момент отставки почувствовала облегчение

Меркель рассказала, что в момент отставки почувствовала облегчение - РИА Новости, 30.10.2021

Меркель рассказала, что в момент отставки почувствовала облегчение

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель рассказала, что почувствовала облегчение, а также благодарность, когда получила уведомление об отставке из рук президента... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T13:08

2021-10-30T13:08

2021-10-30T13:08

в мире

германия

ангела меркель

франк-вальтер штайнмайер

олаф шольц

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БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель рассказала, что почувствовала облегчение, а также благодарность, когда получила уведомление об отставке из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера."Конечно ощутила некое облегчение, но прежде всего большую благодарность за то, что я 16 лет могла занимать эту должность", - призналась политик газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.Она добавила, что если переговоры о создании новой правящей коалиции будут идти по плану, то она еще несколько недель будет исполнять обязанности канцлера, что потребует от нее "всего внимания". "Каждый день могут происходить вещи, на которые надо быстро реагировать, конечно согласованно с теми, кто сейчас имеет большинство в бундестаге", - добавила Меркель.Она отметила, что также почувствовала удовлетворение от проделанной работы. "Может позже я почувствую и легкую грусть", - рассказала политик.Во вторник 26 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил уведомления об отставке Меркель, вице-канцлеру Олафу Шольцу, министрам правительства и ведомства канцлера ФРГ. Все они продолжат исполнять обязанности вплоть до формирования нового кабмина Германии.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии ведут переговоры для возможного формирования коалиции.

https://ria.ru/20211029/evrosoyuz-1756851415.html

https://ria.ru/20211027/germaniya-1756513123.html

германия

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в мире, германия, ангела меркель, франк-вальтер штайнмайер, олаф шольц