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В Рязани пропал семилетний мальчик
В Рязани пропал семилетний мальчик - РИА Новости, 30.10.2021
В Рязани пропал семилетний мальчик
Семилетнего мальчика ищут в Рязани, сообщил поисково-спасательный отряд "Мещера" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T17:17
2021-10-30T17:17
2021-10-30T17:17
происшествия
рязань
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РЯЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Семилетнего мальчика ищут в Рязани, сообщил поисково-спасательный отряд "Мещера" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."Обстоятельства пропажи: с 30 октября 2021 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет: ярко-голубая куртка, коричневая шапка, темные штаны", - говорится в сообщении.Уточняется, что ребенок 2014 года рождения, ему семь лет.В отряде РИА Новости отметили, что ребенок пропал в субботу днем. В настоящее время его поиск ведут около 15 волонтеров.
https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561421571.html
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происшествия, рязань
В Рязани пропал семилетний мальчик
Спасательный отряд "Мещера" сообщил о поисках пропавшего в Рязани семилетнего мальчика