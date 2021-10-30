В МИД Ливана надеются разрешить дипконфликт в Персидском заливе
В МИД Ливана рассчитывают разрешить дипконфликт со странами Персидского залива
БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Власти Ливана рассчитывают разрешить дипломатический конфликт со странами Персидского залива и с Саудовской Аравией в частности, заявил глава МИД страны Абдаллах Бухабиб.
"Ливан надеется разрешить кризис со странами залива и подтверждает свою приверженность к обязательствам перед арабским миром и Саудовской Аравией в частности", - сказал Бухабиб журналистам после экстренного министерского собрания в субботу.
По словам министра, на собрание был приглашен представитель от США, так как "Штаты могут оказать содействие в разрешении конфликта".
Говоря об отставке кабинета министров Микати, Бухабиб заявил, что "работа правительства продолжится, так как недопустимо оставить страну без правительства".
В пятницу государственный телеканал Саудовской Аравии сообщил, что Эр-Рияд официально отзывает своего посла в Ливане для консультаций и потребовал от посла Ливана покинуть КСА в течение 48 часов. Арабский дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в Эр-Рияде рассматривают возможности разрыва дипотношений с Бейрутом. Позже ливанский телеканал MTV со ссылкой на собственный источник сообщил, что примеру КСА последуют все арабские страны Персидского залива. Вслед за Эр-Риядом покинуть страну в 48 часов потребовали от посла Ливана Бахрейн и Кувейт.
Ранее в ливанских СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи телеканалу Al-Jazeera, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы из группировки "Ансар Алла" (хуситы) вынуждены обороняться. И война в Йемене в целом бессмысленная. Позже он отметил, что эти слова были сказаны в интервью в августе, до его назначения министром. Он также сказал, что не хотел оскорбить Саудовскую Аравию и ОАЭ. Ливанский премьер Наджиб Микати заявил, что слова Кордахи не отражают официальную позицию Ливана по йеменскому вопросу.
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в пятницу вечером потребовал от Кордахи "принять необходимое решение" в связи с возникшем конфликтом.