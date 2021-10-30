https://ria.ru/20211030/livan-1757004020.html

В МИД Ливана надеются разрешить дипконфликт в Персидском заливе

В МИД Ливана надеются разрешить дипконфликт в Персидском заливе - РИА Новости, 30.10.2021

В МИД Ливана надеются разрешить дипконфликт в Персидском заливе

Власти Ливана рассчитывают разрешить дипломатический конфликт со странами Персидского залива и с Саудовской Аравией в частности, заявил глава МИД страны... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T14:48

2021-10-30T14:48

2021-10-30T14:48

в мире

ливан

бахрейн

йемен

кувейт

саудовская аравия

ансар алла

персидский залив

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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Власти Ливана рассчитывают разрешить дипломатический конфликт со странами Персидского залива и с Саудовской Аравией в частности, заявил глава МИД страны Абдаллах Бухабиб.По словам министра, на собрание был приглашен представитель от США, так как "Штаты могут оказать содействие в разрешении конфликта".Говоря об отставке кабинета министров Микати, Бухабиб заявил, что "работа правительства продолжится, так как недопустимо оставить страну без правительства".В пятницу государственный телеканал Саудовской Аравии сообщил, что Эр-Рияд официально отзывает своего посла в Ливане для консультаций и потребовал от посла Ливана покинуть КСА в течение 48 часов. Арабский дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в Эр-Рияде рассматривают возможности разрыва дипотношений с Бейрутом. Позже ливанский телеканал MTV со ссылкой на собственный источник сообщил, что примеру КСА последуют все арабские страны Персидского залива. Вслед за Эр-Риядом покинуть страну в 48 часов потребовали от посла Ливана Бахрейн и Кувейт.Ранее в ливанских СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи телеканалу Al-Jazeera, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы из группировки "Ансар Алла" (хуситы) вынуждены обороняться. И война в Йемене в целом бессмысленная. Позже он отметил, что эти слова были сказаны в интервью в августе, до его назначения министром. Он также сказал, что не хотел оскорбить Саудовскую Аравию и ОАЭ. Ливанский премьер Наджиб Микати заявил, что слова Кордахи не отражают официальную позицию Ливана по йеменскому вопросу.Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в пятницу вечером потребовал от Кордахи "принять необходимое решение" в связи с возникшем конфликтом.

https://ria.ru/20211029/livan-1756950512.html

https://ria.ru/20211030/otstavka-1756961531.html

ливан

бахрейн

йемен

кувейт

саудовская аравия

персидский залив

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в мире, ливан, бахрейн, йемен, кувейт, саудовская аравия, ансар алла, персидский залив, наджиб микати