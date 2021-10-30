https://ria.ru/20211030/lavrov-1757047405.html
Лавров обсудил Украину с главой МИД Франции
Лавров обсудил Украину с главой МИД Франции - РИА Новости, 30.10.2021
Лавров обсудил Украину с главой МИД Франции
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию на Украине со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом на встрече в рамках G20 в Риме, сообщила официальный... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T22:44
2021-10-30T22:44
2021-10-30T22:44
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию на Украине со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом на встрече в рамках G20 в Риме, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Да, конечно, - сказала она в эфире "Соловьев Live", отвечая на вопрос ведущего, возникали ли вопросы по Украине в субботу во время консультаций на встрече G20. - И, наверное, масштабнее всего они возникали в ходе переговоров с министром иностранных дел Франции господином Ле Дрианом".
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в мире, рим, франция, большая двадцатка, сергей лавров, жан-ив ле дриан, мария захарова, россия
Лавров обсудил Украину с главой МИД Франции
Лавров обсудил Украину с главой МИД Франции Ле Дрианом на встрече в Риме