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Россия поддерживает центральную роль ВОЗ, заявил Лавров

Россия поддерживает центральную роль ВОЗ, заявил Лавров - РИА Новости, 30.10.2021

Россия поддерживает центральную роль ВОЗ, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом подчеркнул, что Россия... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T19:00

2021-10-30T19:00

2021-10-30T19:00

в мире

рим

владимир путин

большая двадцатка

воз

сергей лавров

тедрос адханом гебрейесус

россия

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РИМ, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом подчеркнул, что Россия поддерживает центральную роль организации в усилиях по здравоохранению.Встреча проходит в Риме, куда Лавров прибыл ранее в субботу для участия в саммите "Группы двадцати" (G20)."Мы считаем, что мы должны поддерживать ВОЗ и их центральную роль в любой будущей конфигурации по усилиям в здравоохранении. И на этом саммите эта тема будет подниматься. Мы четко обозначим нашу позицию, что на ВОЗ надо полагаться, она должна усиливаться и ее надо поддерживать", - сказал министр на встрече с гендиректором.В свою очередь, гендиректор ВОЗ отметил, что он слышал выступление российского президента Владимира Путина по этому вопросу и признателен ему за это.

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2021

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в мире, рим, владимир путин, большая двадцатка, воз, сергей лавров, тедрос адханом гебрейесус, россия