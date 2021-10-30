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Лавров провел встречу с исполнительным директором ВПП ООН Бизли
Лавров провел встречу с исполнительным директором ВПП ООН Бизли - РИА Новости, 30.10.2021
Лавров провел встречу с исполнительным директором ВПП ООН Бизли
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли на полях саммита... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T18:27
2021-10-30T18:44
в мире
оон
большая двадцатка
сергей лавров
россия
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РИМ, 30 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли на полях саммита стран Группы двадцати (G20) предложил обсудить развитие сотрудничества РФ и ВПП ООН."Я считаю, очень важно сверить часы и посмотреть, как продвигается наше сотрудничество. За последние годы оно достигло беспрецедентно высокого уровня, и мы готовы его продвигать. Я хотел бы услышать ваши оценки ситуации и проблем, и что со своей стороны могла бы сделать Россия для их решения", - сказал Лавров в субботу.Бизли в свою очередь указал на проблемы, существующие в сфере продовольственной безопасности в Сирии и других странах, которые усугубились с начала пандемии коронавируса. "Мы высоко ценим поддержку России и рассчитываем продолжать наше сотрудничество", - отметил он.
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в мире, оон, большая двадцатка, сергей лавров, россия
18:27 30.10.2021 (обновлено: 18:44 30.10.2021)
 
Лавров провел встречу с исполнительным директором ВПП ООН Бизли

Лавров на полях саммита G20 предложил обсудить развитие сотрудничества России и ВПП ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Риме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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РИМ, 30 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли на полях саммита стран Группы двадцати (G20) предложил обсудить развитие сотрудничества РФ и ВПП ООН.
"Я считаю, очень важно сверить часы и посмотреть, как продвигается наше сотрудничество. За последние годы оно достигло беспрецедентно высокого уровня, и мы готовы его продвигать. Я хотел бы услышать ваши оценки ситуации и проблем, и что со своей стороны могла бы сделать Россия для их решения", - сказал Лавров в субботу.
Бизли в свою очередь указал на проблемы, существующие в сфере продовольственной безопасности в Сирии и других странах, которые усугубились с начала пандемии коронавируса. "Мы высоко ценим поддержку России и рассчитываем продолжать наше сотрудничество", - отметил он.
 
В миреООНБольшая двадцаткаСергей ЛавровРоссия
 
 
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