https://ria.ru/20211030/lavrov-1757018124.html

Лавров отметил беспрецедентный уровень отношений между Россией и Китаем

Лавров отметил беспрецедентный уровень отношений между Россией и Китаем - РИА Новости, 30.10.2021

Лавров отметил беспрецедентный уровень отношений между Россией и Китаем

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Риме отметил беспрецедентный уровень отношений двух стран. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T17:29

2021-10-30T17:29

2021-10-30T17:29

в мире

китай

рим

большая двадцатка

сергей лавров

ван и (политик)

россия

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РИМ, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Риме отметил беспрецедентный уровень отношений двух стран.Это первая двусторонняя встреча российского министра в ходе его визита в Рим, куда он прибыл ранее в субботу для участия в саммите "Группы двадцати" (G20)."Наши контакты весьма и весьма интенсивны. Это отражает качественно беспрецедентный уровень отношений РФ и КНР. Задачи, которые ставят перед нами наши лидеры, выполняются на всех уровнях власти и находят отражение, позитивный отклик в гражданском обществе", - сказал Лавров.Министр напомнил, что до конца текущего года предстоит очередная встреча глав правительств России и Китая, уже 26-я по счету. Ей будут предшествовать заседания пяти соответствующих межправкомиссий."Я думаю, что это будет очень серьезным вкладом экономических блоков наших правительств в подготовку очередного саммита", - отметил он.Лавров также отметил, что рассчитывает обсудить с китайским коллегой все ключевые проблемы политической проблематики.

https://ria.ru/20210930/zhalkie-1752543126.html

китай

рим

россия

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в мире, китай, рим, большая двадцатка, сергей лавров, ван и (политик), россия