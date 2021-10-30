https://ria.ru/20211030/lavrov-1757010496.html

Лавров встретится в Риме с главами МИД Турции и Франции

Лавров встретится в Риме с главами МИД Турции и Франции - РИА Новости, 30.10.2021

Лавров встретится в Риме с главами МИД Турции и Франции

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится в субботу в Риме, куда он прибыл для участия в саммите G20, с министрами иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T16:05

2021-10-30T16:05

2021-10-30T16:06

в мире

турция

франция

сергей лавров

жан-ив ле дриан

мевлют чавушоглу

россия

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РИМ, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится в субботу в Риме, куда он прибыл для участия в саммите G20, с министрами иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и Франции Жан-Ивом ле Дрианом, сообщили в российской делегации.В Риме 30-31 октября проходит саммит "Группы двадцати" (G20).Также министр проведет переговоры с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли и генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.Как ранее сообщали в МИД РФ, на субботу также запланированы переговоры Лаврова с его китайским коллегой Ван И."Большая двадцатка" (Group of 20, G20) - неформальное объединение наиболее крупных и влиятельных экономически развитых и развивающихся стран, учреждена по инициативе США и Канады в рамках саммита в 1999 году как ежегодная встреча министров финансов 19 стран (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония) и ЕС. Испания, а также ООН, МВФ, Всемирный банк, ВТО, Международная организация труда, ОЭСР, Совет по финансовой стабильности имеют статус постоянных наблюдателей при организации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211030/putin-1757002112.html

турция

франция

россия

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в мире, турция, франция, сергей лавров, жан-ив ле дриан, мевлют чавушоглу, россия