https://ria.ru/20211030/koronavirus-1757014804.html
Коронавирус мутирует? Младенец заболел COVID-19 на третий день жизни
Мурашко рассказал о младенце, заболевшем COVID-19 на третьем дне жизни - РИА Новости, 30.10.2021
Коронавирус мутирует? Младенец заболел COVID-19 на третий день жизни
Специалисты федерального консультативного центра помогают в лечении новорожденного во Владимирской области, который в возрасте трех дней заразился от матери... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T16:52
2021-10-30T16:52
2021-10-30T19:33
распространение коронавируса
общество
владимирская область
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567950137_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_38a4eeddf1413d2da449b181e9a87535.jpg
ВЛАДИМИР, 30 окт - РИА Новости. Специалисты федерального консультативного центра помогают в лечении новорожденного во Владимирской области, который в возрасте трех дней заразился от матери коронавирусом и тяжело переносит болезнь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он уточнил, что в ходе рабочего визита в регион обсуждался вопрос выезда специалистов федерального центра, чтобы оказать помощь младенцу на месте и решить вопрос о возможности перевода в другое медучреждение.Мурашко также призвал привиться от коронавируса беременных женщин, чтобы защитить не только себя, но и своего ребенка. "Антитела, выработанные у матери, проходят плацентарный барьер, в том числе защищают новорожденного", - подчеркнул министр.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В конце июня были сняты противопоказания для применения "Спутника V" у беременных женщин.
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567950137_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_2857ac7923dc13f444b7234a9783945f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимирская область, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:52 30.10.2021 (обновлено: 19:33 30.10.2021)
Мурашко рассказал о младенце, заболевшем COVID-19 на третьем дне жизни
Во Владимирской области младенец заболел COVID-19 на третьем дне жизни
ВЛАДИМИР, 30 окт - РИА Новости.
Специалисты федерального консультативного центра помогают в лечении новорожденного во Владимирской области
, который в возрасте трех дней заразился от матери коронавирусом и тяжело переносит болезнь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
.
"Ребенок в возрасте трех дней жизни заболел новой коронавирусной инфекцией, заразился от мамы, тяжелое течение, потребовалась искусственная вентиляция легких. С первых дней постановки диагноза ведется совместно специалистами научного центра детей и подростков", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что в ходе рабочего визита в регион обсуждался вопрос выезда специалистов федерального центра, чтобы оказать помощь младенцу на месте и решить вопрос о возможности перевода в другое медучреждение.
Мурашко также призвал привиться от коронавируса беременных женщин, чтобы защитить не только себя, но и своего ребенка. "Антитела, выработанные у матери, проходят плацентарный барьер, в том числе защищают новорожденного", - подчеркнул министр.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В конце июня были сняты противопоказания для применения "Спутника V" у беременных женщин.