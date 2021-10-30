https://ria.ru/20211030/koronavirus-1757014804.html

Коронавирус мутирует? Младенец заболел COVID-19 на третий день жизни

Мурашко рассказал о младенце, заболевшем COVID-19 на третьем дне жизни - РИА Новости, 30.10.2021

Коронавирус мутирует? Младенец заболел COVID-19 на третий день жизни

Специалисты федерального консультативного центра помогают в лечении новорожденного во Владимирской области, который в возрасте трех дней заразился от матери... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T16:52

2021-10-30T16:52

2021-10-30T19:33

распространение коронавируса

общество

владимирская область

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567950137_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_38a4eeddf1413d2da449b181e9a87535.jpg

ВЛАДИМИР, 30 окт - РИА Новости. Специалисты федерального консультативного центра помогают в лечении новорожденного во Владимирской области, который в возрасте трех дней заразился от матери коронавирусом и тяжело переносит болезнь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он уточнил, что в ходе рабочего визита в регион обсуждался вопрос выезда специалистов федерального центра, чтобы оказать помощь младенцу на месте и решить вопрос о возможности перевода в другое медучреждение.Мурашко также призвал привиться от коронавируса беременных женщин, чтобы защитить не только себя, но и своего ребенка. "Антитела, выработанные у матери, проходят плацентарный барьер, в том числе защищают новорожденного", - подчеркнул министр.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В конце июня были сняты противопоказания для применения "Спутника V" у беременных женщин.

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимирская область, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19