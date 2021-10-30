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Мурашко рассказал о влиянии жестких мер по COVID-19 на заболеваемость
Мурашко рассказал о влиянии жестких мер по COVID-19 на заболеваемость - РИА Новости, 30.10.2021
Мурашко рассказал о влиянии жестких мер по COVID-19 на заболеваемость
Там, где введены жёсткие ограничительные меры, в том числе QR-коды, темпы роста заболеваемости коронавирусом снизились, заявил глава Минздрава РФ Михаил... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T15:18
2021-10-30T15:18
2021-10-30T15:47
распространение коронавируса
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михаил мурашко
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коронавирус в россии
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ВЛАДИМИР, 30 окт — РИА Новости. Там, где введены жёсткие ограничительные меры, в том числе QR-коды, темпы роста заболеваемости коронавирусом снизились, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости снизился. Это хороший результат. Мы однозначно сегодня должны профилактировать распространение", — сказал Мурашко журналистам.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:18 30.10.2021 (обновлено: 15:47 30.10.2021)
Мурашко рассказал о влиянии жестких мер по COVID-19 на заболеваемость
Мурашко: в регионах, где ввели жесткие меры по COVID-19, рост заболеваемости снизился