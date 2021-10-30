https://ria.ru/20211030/koronavirus-1757006871.html

Мурашко рассказал о влиянии жестких мер по COVID-19 на заболеваемость

Мурашко рассказал о влиянии жестких мер по COVID-19 на заболеваемость - РИА Новости, 30.10.2021

Мурашко рассказал о влиянии жестких мер по COVID-19 на заболеваемость

Там, где введены жёсткие ограничительные меры, в том числе QR-коды, темпы роста заболеваемости коронавирусом снизились, заявил глава Минздрава РФ Михаил... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T15:18

2021-10-30T15:18

2021-10-30T15:47

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ВЛАДИМИР, 30 окт — РИА Новости. Там, где введены жёсткие ограничительные меры, в том числе QR-коды, темпы роста заболеваемости коронавирусом снизились, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости снизился. Это хороший результат. Мы однозначно сегодня должны профилактировать распространение", — сказал Мурашко журналистам.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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