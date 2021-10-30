https://ria.ru/20211030/koronavirus-1757006551.html

В Южной Корее умер подросток после вакцинации от COVID-19

В Южной Корее умер подросток после вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021

В Южной Корее умер подросток после вакцинации от COVID-19

Органы здравоохранения Южной Кореи расследуют первую смерть подростка после вакцинации от коронавируса, передает агентство Ренхап со ссылкой на власти. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T15:16

2021-10-30T15:16

2021-10-30T15:16

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Органы здравоохранения Южной Кореи расследуют первую смерть подростка после вакцинации от коронавируса, передает агентство Ренхап со ссылкой на власти.По данным властей, ученику старшей школы 13 августа была сделана прививка вакциной Pfizer, после чего подросток скончался 27 сентября. При этом у школьника не было хронических заболеваний.Не уточняется, связана ли смерть подростка с прививкой.Вместе с тем, по данным агентства, все старшеклассники, а также сдающие вступительные экзамены в колледжи 18 ноября, проходят вакцинацию с середины июля.В понедельник агентство передавало со ссылкой на президента страны Мун Чжэ Ина, что Южная Корея с ноября начнет постепенное возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса, поскольку уровень вакцинации в стране превысил 70%.

https://ria.ru/20211025/vaktsiny-1756214751.html

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в мире, общество, южная корея, здоровье - общество, мун чжэ ин, вакцина pfizer/biontech