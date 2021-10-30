https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756990983.html

Омская область обновила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Омская область обновила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 30.10.2021

Омская область обновила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

В Омской области за сутки зарегистрирован рекордный 521 случай заражения COVID-19, большинство из заболевших лечатся дома, сообщили в минздраве Омской области. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:13

2021-10-30T12:13

2021-10-30T12:13

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здоровье - общество

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ОМСК, 30 окт - РИА Новости. В Омской области за сутки зарегистрирован рекордный 521 случай заражения COVID-19, большинство из заболевших лечатся дома, сообщили в минздраве Омской области."Статистика, которая никак не радует. За сутки число новых случаев коронавируса составляет 521, при этом 388 человек лечатся амбулаторно. Коллеги, просто взываем к соблюдению масочного режима и вакцинации. Только общими усилиями можно справиться с этой заразой", - сообщили журналистам в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.Количество заболевших за сутки является самым большим с начала пандемии в Омской области. По оперативным данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 29 октября, после заражения коронавирусом умерли 9 человек. Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Омской области 28 марта 2020 года у вернувшейся из ОАЭ семьи из трех человек. Общее число случаев новой инфекции в Омской области превысило тысячу к 25 мая прошлого года.Прививку от коронавируса поставили уже 708 380 жителей региона, из них второй компонент вакцины поставили - 559 817. Численность населения Омской области на 1 января 2021 года по данным Росстата составляет 1 миллион 903 тысячи 675 человек.

https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756954408.html

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общество, оаэ, омская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, коронавирус в россии