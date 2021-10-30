https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756990878.html

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 30.10.2021

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в республике Калмыкия, он составляет 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:13

2021-10-30T12:13

2021-10-30T13:14

общество

республика тыва

камчатский край

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в республике Калмыкия, он составляет 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,18%, 2. Камчатский край - 0,21%, 3. Республика Тыва - 0,25%", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756990179.html

республика тыва

камчатский край

республика калмыкия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика тыва, камчатский край, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус covid-19