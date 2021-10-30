https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756990878.html
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 30.10.2021
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в республике Калмыкия, он составляет 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T12:13
2021-10-30T12:13
2021-10-30T13:14
общество
республика тыва
камчатский край
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в республике Калмыкия, он составляет 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,18%, 2. Камчатский край - 0,21%, 3. Республика Тыва - 0,25%", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756990179.html
республика тыва
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общество, республика тыва, камчатский край, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
12:13 30.10.2021 (обновлено: 13:14 30.10.2021)
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии — 0,18%