https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756989906.html

В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 30.10.2021

В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом

Россия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 — второй раз за неделю показатель превысил 40 тысяч, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:08

2021-10-30T12:08

2021-10-30T14:42

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 — второй раз за неделю показатель превысил 40 тысяч, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 40 251 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3326 (8,3 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Предыдущий рекорд зафиксировали 28 октября (40 096), а вчера выявили 39 849 заболевших. Прирост увеличился с 0,47 до 0,48 процента.Умерли за сутки 1160 пациентов (накануне было 1163 — рекорд за все время пандемии), выписались после лечения — 28 909.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 7267 (днем ранее было 7511), Санкт-Петербурге — 3578, Подмосковье — 2680, Самарской области — 1405, Нижегородской — 815, Воронежской — 787, Свердловской — 708, Крыму — 701, Пермском крае — 688, Красноярском — 680.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — 18 заболевших, в Ненецком автономном округе их 20, а в Магаданской области — 35.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 472 797, из них 237 380 человек скончались, 7 331 424 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756970427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии