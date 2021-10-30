12:08 30.10.2021 (обновлено: 14:42 30.10.2021)
В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
В России снова выявили более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра идет по больничному коридору в Тамбовской областной клинической больнице
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 40 251 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3326 (8,3 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Предыдущий рекорд зафиксировали 28 октября (40 096), а вчера выявили 39 849 заболевших. Прирост увеличился с 0,47 до 0,48 процента.
Умерли за сутки 1160 пациентов (накануне было 1163 — рекорд за все время пандемии), выписались после лечения — 28 909.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 7267 (днем ранее было 7511), Санкт-Петербурге — 3578, Подмосковье — 2680, Самарской области — 1405, Нижегородской — 815, Воронежской — 787, Свердловской — 708, Крыму — 701, Пермском крае — 688, Красноярском — 680.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — 18 заболевших, в Ненецком автономном округе их 20, а в Магаданской области — 35.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 472 797, из них 237 380 человек скончались, 7 331 424 вылечились.
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Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.