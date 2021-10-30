https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756983424.html
Мурашко и его заместители выехали в регионы для помощи в борьбе с COVID-19
Мурашко и его заместители выехали в регионы для помощи в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021
Мурашко и его заместители выехали в регионы для помощи в борьбе с COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора выехали в девять регионов с наиболее критической ситуацией с... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T10:59
2021-10-30T10:59
2021-10-30T10:59
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора выехали в девять регионов с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для организации методической помощи, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом, для оказания медикам помощи."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора выехали по поручению президента России Владимира Путина в девять регионов с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для организации методической и практической поддержки системам здравоохранения и медикам субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756856285.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии
Мурашко и его заместители выехали в регионы для помощи в борьбе с COVID-19
Мурашко и его заместители посетят девять регионов с самой критической ситуацией с COVID-19