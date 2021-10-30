https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756976524.html

Росздравнадзор выехал в регионы для помощи в борьбе с COVID-19

Росздравнадзор выехал в регионы для помощи в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021

Росздравнадзор выехал в регионы для помощи в борьбе с COVID-19

Руководство Росздравнадзора выехало в регионы со сложной ситуацией по распространению COVID-19 для оказания методической помощи по борьбе с вирусом, сообщается... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T09:32

2021-10-30T09:32

2021-10-30T09:32

распространение коронавируса

общество

республика татарстан (татарстан)

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Руководство Росздравнадзора выехало в регионы со сложной ситуацией по распространению COVID-19 для оказания методической помощи по борьбе с вирусом, сообщается на сайте ведомства.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом, для оказания медикам помощи."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители выехали для оказания методической помощи в регионы со сложной обстановкой по распространению коронавирусной инфекции - в Республики Татарстан и Удмуртия, Владимирскую и Белгородскую области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756956038.html

республика татарстан (татарстан)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии, алла самойлова