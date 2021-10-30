https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756970427.html

Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заразиться коронавирусом

Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заразиться коронавирусом - РИА Новости, 30.10.2021

Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заразиться коронавирусом

Привитые от коронавируса могут заболеть из-за того, что при штамме "дельта" клетки памяти не успевают сработать, рассказал РИА Новости директор Национального... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T06:42

2021-10-30T06:42

2021-10-30T17:50

распространение коронавируса

общество

воз

здоровье

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Привитые от коронавируса могут заболеть из-за того, что при штамме "дельта" клетки памяти не успевают сработать, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Привитые заражаются, потому что при дельта-штамме клетки памяти не успевают сработать. Дельта-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", — сказал он.Гинцбург пояснил, что, как правило, через шесть-восемь месяцев у переболевших начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти, однако они начинают вырабатывать антитела на второй-четвертый день после заражения, что слишком поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах, отметил ученый.Он подчеркнул, что именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в полгода ревакцинироваться.Необходимый уровень коллективного иммунитетаУровень коллективного иммунитета к COVID-19, к которому необходимо стремиться, составляет 80-85 процентов, рассказал ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи Владимир Гущин.Как пояснил ученый, отвечая на вопросы в эфире, организованном обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией "Мы вместе", коллективный иммунитет и его сила определяются прежде всего способностью вируса передаваться от человека к человеку."Если коэффициент передачи, условно говоря, два — то есть человек в среднем заражает двух людей, — то это одно значение, если десять, то другое. Чем выше коэффициент передачи, тем выше должен быть процент иммунных в популяции для того, чтобы не позволить вирусу эффективно распространяться в популяции", — сказал он.По его словам, коэффициент распространения существенно выше у дельта-штамма."Дельта"По данным ВОЗ, индийский штамм ("дельта"), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления."Дельта" продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.В России выявили уже пять случаев дельта-штамма коронавируса AY.4.2. Как сообщало британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA), мутация AY.4.2 может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с изначальным штаммом "дельта".

https://ria.ru/20211027/delta-1756570755.html

https://ria.ru/20211027/covid-19-1756534961.html

https://ria.ru/20210929/postkovid-1752219949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воз, здоровье, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии