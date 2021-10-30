https://ria.ru/20211030/konfrontatsiya-1756962699.html
Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане - РИА Новости, 30.10.2021
Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес встретился с представителем суданских военных и призвал не допустить конфронтации в ходе планирующейся... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T00:41
2021-10-30T00:41
2021-10-30T00:41
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ООН, 30 окт - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес встретился с представителем суданских военных и призвал не допустить конфронтации в ходе планирующейся демонстрации оппозиции в субботу, сообщается в Twitter Пертеса.Ранее суданская оппозиция призвала граждан страны провести 30 октября массовую акцию протеста против действий военных, распустивших гражданское правительство."Чтобы снизить напряженность и преодолеть политический кризис в Судане, я встретился сегодня вечером с командующим Силами оперативной поддержки генералом Мухаммадом Хамданом Дагло, призвав к деэскалации, разрешению мирных протестов и предотвращению любой конфронтации завтра, 30 октября", - написал Пертес.Европейский союз ранее также призвал суданскую полицию и военных проявлять сдержанность по отношению к участникам массовой акции протеста, намеченной на субботу.
https://ria.ru/20211029/sudan-1756874460.html
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в мире, оон, судан, ситуация в судане
Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
Спецпредставитель генсека ООН Пертес призвал суданских военных не допустить конфронтации
ООН, 30 окт - РИА Новости.
Спецпредставитель генсека ООН
по Судану
Волкер Пертес встретился с представителем суданских военных и призвал не допустить конфронтации в ходе планирующейся демонстрации оппозиции в субботу, сообщается в Twitter
Пертеса.
Ранее суданская оппозиция призвала граждан страны провести 30 октября массовую акцию протеста против действий военных, распустивших гражданское правительство.
"Чтобы снизить напряженность и преодолеть политический кризис в Судане, я встретился сегодня вечером с командующим Силами оперативной поддержки генералом Мухаммадом Хамданом Дагло, призвав к деэскалации, разрешению мирных протестов и предотвращению любой конфронтации завтра, 30 октября", - написал Пертес.
Европейский союз ранее также призвал суданскую полицию и военных проявлять сдержанность по отношению к участникам массовой акции протеста, намеченной на субботу.