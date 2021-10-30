https://ria.ru/20211030/konfrontatsiya-1756962699.html

Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане

Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане - РИА Новости, 30.10.2021

Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане

Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес встретился с представителем суданских военных и призвал не допустить конфронтации в ходе планирующейся... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T00:41

2021-10-30T00:41

2021-10-30T00:41

в мире

оон

судан

ситуация в судане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756070999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39ebd2947cdab9a4562c348cea185145.jpg

ООН, 30 окт - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес встретился с представителем суданских военных и призвал не допустить конфронтации в ходе планирующейся демонстрации оппозиции в субботу, сообщается в Twitter Пертеса.Ранее суданская оппозиция призвала граждан страны провести 30 октября массовую акцию протеста против действий военных, распустивших гражданское правительство."Чтобы снизить напряженность и преодолеть политический кризис в Судане, я встретился сегодня вечером с командующим Силами оперативной поддержки генералом Мухаммадом Хамданом Дагло, призвав к деэскалации, разрешению мирных протестов и предотвращению любой конфронтации завтра, 30 октября", - написал Пертес.Европейский союз ранее также призвал суданскую полицию и военных проявлять сдержанность по отношению к участникам массовой акции протеста, намеченной на субботу.

https://ria.ru/20211029/sudan-1756874460.html

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, судан, ситуация в судане